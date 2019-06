Oroscopo 4 luglio: Capricorno intraprendente, problemi di coppia per Leone

Nella giornata di giovedì 4 luglio gli astri daranno prova delle reali capacità del Capricorno, ancora sotto l'influsso di Saturno, mentre Marte nel segno del Leone darà l'avvio a qualche malumore all'interno della coppia. Il lavoro invece occuperà gran parte della giornata per il segno della Vergine e del Sagittario. Acquario combattivo. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: piccoli momenti di tranquillità.

Finalmente respirerete un po' di serenità, soprattutto in famiglia e con le persone a cui volete bene. Qualche piccola sorpresa sul posto di lavoro vi sarà di aiuto per la vostra autostima.

Toro: in casa la situazione non migliorerà, ci sarà un nonnulla che vi farà scattare come una molla e vi darà qualche grana su cui farete leva per scatenare un litigio. Avete bisogno di trovare un vostro equilibrio.

Gemelli: momenti di tenerezza e di eros la faranno piacevolmente da padrone, ma anche viaggi, shopping e svaghi.

Sarà la giornata perfetta per dare una spinta alla vostra relazione, ma state attenti alla salute.

Cancro: qualche amico o collega di lavoro vi metterà di malumore, perciò sarà favorita da voi la famiglia di origine, con cui riuscirete a confrontarvi di più rispetto al partner. Serata in casa, forse davanti alla tv o al telefono.

Leone: i dissapori nella coppia vi faranno distrarre dal lavoro pratico, quindi la cosa più sensata da fare sarà parlare un po' dei vostri problemi di coppia per trovare eventualmente delle soluzioni valide e affidabili.

Vergine: un problema lavorativo vi metterà in condizione di rimanere sul posto di lavoro un po' più del solito, ma una volta a casa avrete una sorpresa speciale da parte di un membro della vostra famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in ripresa. Le energie e la salute verranno riacquistate nel pomeriggio, quando avrete modo di essere completamente liberi da impegni vari. Qualche incontro di stampo sentimentale vi renderà più sensuali.

Scorpione: vi farete convincere ad organizzare qualcosa di semplice, come una festa, per ristabilire la vostra calma e non farvi andare verso la nostalgia o la solitudine.

Cogliete l'occasione e ne rimarrete entusiasti.

Sagittario: immersi nel lavoro. Avrete l'arma della concentrazione dalla vostra, e con la fortuna sarete in grado di risolvere qualche problema sul posto di lavoro e guadagnando la fiducia e la stima dei colleghi. Bene così.

Capricorno: intraprendenti con il capo. Una vostra idea potrebbe essere controcorrente e non piacere a nessuno sul luogo di lavoro, ma infine vi risulterà molto valida. Fare di testa vostra però potrebbe essere pericoloso per la vostra stabilità.

Acquario: testardi. In famiglia non sarete d'accordo su alcuni punti gestionali con qualche parente e difficilmente andrete contro le vostre stesse idee. Dovreste però trovare un punto di contatto e sfruttarlo per le riconciliazioni.

Pesci: salute compromessa. Un malanno vi costringerà a casa e forse a cancellare un progetto vacanziero che avevate in mente. Poco male, saprete come svagarvi anche da soli o comunque in casa con un amico fidato.