I transiti planetari approfonditi nelle previsioni astrali di mercoledì sfidano i segni zodiacali a progredire, superando alcuni dubbi e paure recondite. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna complica la vostra situazione amorosa, tanto che in coppia avvertirete dubbi, temendo che il partner non vi sia fedele. Attenzione che alcuni intralci eccessivi potrebbero concludersi con una separazione.

Toro: ingegnosi e fantasiosi in coppia, cercherete di uscire fuori dagli schemi prestabiliti dal vostro partner, forse per via del bisogno di attirare l'attenzione su di voi. Siete alla ricerca di maggiori stimoli amorosi e vi impegnerete con tutte le vostre forze a ottenerli, anche se questa sensazione forse deriva da una vostra insoddisfazione latente.

Gemelli: Venere in trigono alla Luna crea un eccellente transito dal punto di vista emotivo.

L'intensità sentimentale va via via crescendo nella coppia e potrete beneficiare di un amore profondo che sarà il risultato di sensazioni quiete, mai turbinose.

Cancro: piuttosto che leggere un buon libro, trascorrete maggior tempo con la persona amata. Di sicuro vivrete splendidi momenti a due e riempirete quel piccolo vuoto nostalgico che si manifesta prima che andate a dormire.

Leone: eleganti e socievoli con una Luna in posizione favorevole, sarete tuttavia sempre alla ricerca di conferme da parte del partner e cercherete di scacciare via i dubbi derivanti forse dalla vostra fragilità.

Sarete molto attenti al vostro look e a quello del partner.

Vergine: la Luna nel vostro segno interferisce con Urano dal domicilio del Toro e crea poca armonia, che si manifesta nella relazione di coppia. Da un lato siete coscienti delle problematiche da risolvere, dall'altra la situazione vi scappa di mano e sarete sempre colpiti da un atteggiamento altalenante.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: indecisi e poco costanti nella relazione, avrete paura di essere abbandonati.

Ecco perché adesso più di prima cercherete una maggiore stabilità in coppia, che spazzi via i vostri dubbi e vi garantisca la serenità desiderata. La Luna nel vostro segno vi sarà propizia.

Scorpione: i sentimenti prendono il volo e diventano più consapevoli per voi amici dello Scorpione. Potrete vivere le sensazioni con passionalità ma anche con una forte intesa, che mette in pratica la vostra voglia di stringere rapporti non solo amorosi.

Sagittario: Venere e Giove, seppur in aspetto di opposizione quindi teso, elargiscono fortuna nella vostra relazione a due ma voi riscontrerete sempre qualcosa che non va, proprio per il piacere di lamentarvi.

Spesso questi attriti che voi vedete nella storia non sono reali ma derivano dalla vostra 'sete d'amore'.

Capricorno: in coppia, avvertirete una sensazione spiacevole, intuendo che il partner abbia costantemente bisogno delle vostre attenzioni. Ma non è così, forse esagerate nel vedere questa situazione, ingigantendola per avere delle conferme e scacciare le vostre insicurezze.

Acquario: l'incrocio planetario tra Luna e Venere giova di sicuro alla vostra storia amorosa e vi garantisce splendide ore da dedicare ai sentimenti e all'amore.

Apprezzerete molto il bello, rilassandovi e approfondendo una forte intesa con il partner.

Pesci: la vostra relazione amorosa risente di un influsso lunare alquanto sfavorevole che vi catapulta in un mondo fantasioso, in bilico tra il sogno e la realtà. Sarà possibile avvertire una certa stanchezza latente nella vostra storia d'amore, forse dovrete essere più presenti nel concreto evitando di fuggire in un mondo irreale.