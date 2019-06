Quasi metà della seconda settimana di giugno 2019 sta per arrivare. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 12 giugno 2019 per tutti e dodici segni e vediamo quali novità hanno in serbo stelle e pianeti. Amore, Lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: per i nati sotto questo segno il mattino sarà pieno di energia. Evitate solo di affaticarvi troppo a livello lavorativo e non andate contro una persona che è contraria a voi ed alle vostre idee.

Toro: c'è una nuova storia d'amore che potrebbe decollare in questo periodo. In particolare in serata avrete maggiori occasioni per mettervi in mostra.

Gemelli: in questa giornata sarà possibile ricevere una buona risposta ad una domanda che avete avanzato tempo fa ad un capo o superiore. Stelle interessanti e con la Luna nel segno la creatività è in aumento e avremo nuove opportunità anche nel lavoro.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è maggiore stanchezza in questo periodo, non è questo il momento adatto per intavolare una discussione importante con la persona amata, lasciate passare qualche giorno.

Oroscopo 12 giugno 2019: previsioni

A livello lavorativo evitate di stancarvi troppo.

Leone: in questo momento siete al centro dell'attenzione e ci sono buone occasioni che coinvolgono la vostra vita. Oggi avrete diverse occasioni per ottenere di più da una relazione.

Vergine: per i nati sotto questo segno sono in arrivo novità lavorative significative. Potreste programmare un evento molto importante entro l'estate e magari lanciarvi verso un bel viaggio.

Previsioni 12 giugno 2019: la giornata dei segni

Bilancia: in questa giornata qualcosa di positivo potrà arrivare.

L'importante sarà allontanare quelle persone che sono contro di voi e vi creano solo fastidi.

Scorpione: i nati sotto questo segno possono ritrovare la confidenza e la complicità che mancava da tempo In amore, dovrete solo fare attenzione alle relazioni professionali. Non mancheranno le nuove opportunità.

Sagittario: in amore potrebbe esserci qualcosa che non va, una persona è lontana oppure siete voi troppo distratti in questo momento.

Capricorno: in questo momento è possibile affrontare un piccolo problema che va avanti da tempo o un ritardo del passato.

In amore fate attenzione alle parole di troppo.

Acquario: gli ultimi cambiamenti non sono facili da portare avanti. Non mancheranno i piccoli successi personali, ma fate attenzione alle discussioni che potrebbero nascere.

Pesci: questa sarà una giornata faticosa. È facile che possiate risentire di una certa fatica nel lavoro. A livello sentimentale evitate di pensare troppo al passato, no ai ripensamenti.