Appuntamento con l'Oroscopo del 21 giugno per i dodici segni zodiacali. Di seguito le previsioni astrologiche su amore e lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – Siete persone molto determinate e con grande vitalità. A volte siete anche aggressivi e prepotenti. In vista dell'estate, iniziate a curare di più l'aspetto fisico, ultimamente vi siete lasciati un po' andare.

Toro – Buona vitalità, se avete da dire o discutere è opportuno farlo subito.

Assolutamente vietato discutere nel weekend, perché ciò potrebbe creare polemiche. Evitate contrasti, raccontare solo lo stretto necessario, anzi meglio il silenzio.

Gemelli – Molti di voi non amano affrontare situazioni delicate. I problemi si sono accumulati e molti sono difficili da gestire. In amore ci sono varie particolarità: chi ama a distanza, chi non è convinto e chi ha grossi conflitti. Dal punto di vista fisico sarà un'ottima giornata.

Cancro – Giornata di venerdì che premia gli innamorati. Alcuni non credono più nell'amore e non vogliono più soffrire. Avete bisogno di ricevere affetto, sia dal partner che dalla famiglia.

Leone – Per molti di voi è il momento di buone occasioni, potreste completare un progetto o ricevere un nuovo incarico. L’unico problema che vi affligge è quello economico. Al momento dovete fare chiarezza. Attenzione a un lieve calo fisico.

Vergine – Periodo con molte discussioni, ma solo nelle coppie che hanno avuto crisi in passato.

Alcuni hanno un contenzioso aperto da tempo e quindi dovrebbero risolverlo. Le coppie che stanno discutendo già da qualche giorno dovrebbero trovare un punto d’accordo e ricominciare.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia – Venerdì particolare. Siete preoccupati e nervosi per via dei giudizi degli altri. Dovete camminare a testa alta e difendere le vostre opinioni. In amore, le attuali energie planetarie vi mettono ansia, potrebbe succedere qualsiasi cosa.

Scorpione – Giornata piena d'amore. L'energia planetaria potrebbe riservarvi una grossa e bizzarra sorpresa. Sul lavoro vi attende un'enorme opportunità, ma tenete presente che molti vostri colleghi vi tengono d'occhio. Non abbiate paura di loro e andate avanti con fiducia.

Sagittario – È il momento di agire e dimostrare quel che sapete fare. Non tutti potrebbero farcela, ma almeno non diranno di non averci provato. Avete ancora qualche mese di tempo per modificare alcune cose o accettare certe situazioni 'particolari'.

Avrete un discreto successo personale.

Capricorno – Giorno eccellente per esprimere il vostro stato d'animo. Una volta che iniziate a parlare non riuscite più a smettere. La gente vi ascolta con molta attenzione.

Acquario – In questi giorni la vostra vita è un po' movimentata, soprattutto nelle relazioni. Tutte le storie possono essere avvantaggiate e le emozioni diventano esplosive e passionali. Per coloro che da poco hanno avuto un figlio, la vita è cambiata.

Pesci – In amore molto spesso si discute e difficilmente i problemi tendono ad azzerarsi. I single si renderanno conto che la vita è troppo breve per nascondere a lungo i sentimenti che si provano. Le situazioni potrebbero complicarsi sul posto di lavoro, quindi preparatevi ad affrontare la battaglia a testa alta. State attenti.