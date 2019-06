I transiti planetari annunciano buone sorprese per i cuori in cerca di amore. Le previsioni astrologiche puntano su una maggiore consapevolezza che tiene a bada le emozioni, indagando sui sentimenti in maniera più razionale. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì.

Nuovi amori nelle previsioni astrologiche di giovedì

Ariete: sono in arrivo intriganti novità che potrebbero rivoluzionare il vostro cielo amoroso, magari una notizia o una telefonata positiva per l'amore.

Che ne dite di uscire, organizzando un incontro con gli amici e approfondendo così anche nuove conoscenze?

Toro: Urano nel vostro segno vi introduce nuovi schemi per evolvere in amore. Potrete così rompere le catene delle costrizioni sociali e intraprendere un percorso evolutivo che vi renderà anche più esclusivi e affascinanti nei confronti degli altri.

Gemelli: in amore, ricercherete un partner che vi conquisti più con le parole che con i fatti.

Reputerete attraenti infatti quelle persone che vi coinvolgono razionalmente e le parole diventano preziose più di mille gesti d'amore. Consiglio: comunicate di più con gli altri.

Cancro: la presenza di Marte e Mercurio nel vostro cielo vi rende più ricettivi agli affetti familiari e molto aperti a vivere splendide sensazioni nel focolare domestico. Fate in modo che questa carica emotiva non vi privi di uscire, fuori c'è un mondo e forse un amore che vi aspetta.

Leone: siete in piena rivoluzione sentimentale e Urano dal domicilio del Toro vi da la scossa giusta per intraprendere nuove strade amorose, battendovi con coraggio fino a ottenere ciò che il vostro cuore desidera.

Vergine: dedicherete grande attenzione all'amore voi amici della Vergine, con efficienza per impiegare le energie al meglio e ottenere il massimo risultato. Un influsso uraniano potrebbe spingervi a farvi cambiare rotta verso orizzonti più consoni alle vostre aspettative.

Astri e oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso di una Venere in Gemelli vi rende molto aperti al flirt, innescando nel vostro cuore il desiderio di un amore leggero di tipo adolescenziale. Sarete attratti da un ideale sentimentale che coinvolge più la mente che il corpo, una sorta di gioco seduttivo.

Scorpione: le storie passeggere e frivole non vi interessano più. Saturno e Luna dal cielo del Capricorno influiscono rigorosamente sulla vostra emotività, toccando sfere razionali che vi spingono a concretizzare e stabilizzare i vostri sentimenti.

Non avrete nulla da temere, Giove vi è propizio.

Sagittario: se una vostra storia amorosa è finita da poco, non è detto che dobbiate avviarne subito un'altra. La fretta è cattiva consigliera per i sentimenti e potreste innamoravi di nuovo della persona sbagliata. Meditate, quindi, l'amore potrebbe coinvolgervi in modo inaspettato.

Capricorno: il trigono di Urano e Saturno potrebbe essere stimolante perché propone una nuova apertura mentale nei confronti delle opportunità amorose.

Un atteggiamento piuttosto liberatorio potrebbe sembrare inusuale ed eccentrico, ma efficace per concretizzare i vostri obiettivi sentimentali.

Acquario: sono previste splendide notizie per voi amici dell'Acquario, dovete solo approfondire con maggiore slancio le opportunità amorose che si presenteranno lungo il vostro cammino. Non privatevi di questa felicità preannunciata, chiudendovi in voi stessi non appena l'amore si presenta a voi.

Pesci: sarete molto aperti all'ascolto dei problemi altrui, attingendo a una tranquillità e una pazienza che solo i transiti planetari vi sanno infondere. Sarete molto benvoluti proprio per questo atteggiamento premuroso nei confronti di un conoscente che potrebbe diventare qualcosa di più.