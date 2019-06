L'ultima settimana di giugno porterà delle novità sul lavoro per i Pesci, mentre il Capricorno tornerà ad essere sereno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per il periodo compreso fra lunedì 24 e domenica 30 giugno.

Da Ariete a Vergine

Ariete: ottime giornate per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Ritroverete la presenza di un partner molto premuroso e attento al vostro benessere. In ambito professionale inizierà un periodo di grande recupero e nuove opportunità.

Toro: a livello lavorativo dovrete sfruttare al massimo le vostre potenzialità in modo tale da riuscire ad ottenere quello che desiderate. In amore invece avete parecchi dubbi suoi vostri sentimenti verso il partner. Cercate di chiarirvi le idee il più presto possibile.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto e dovrete cercare di evitare di entrare in panico. Nel weekend tornerà il sereno in famiglia e potrete finalmente concedervi un periodo di meritato relax.

Cancro: Mercurio sul vostro segno zodiacale vi provocherà parecchi sbalzi d'umore. A livello interiore state vivendo una sorta di conflitto: non sapete che strada intraprendere per il vostro futuro e non riuscite a capire bene quello che volete fare veramente.

Leone: la Luna in congiunzione vi porterà tanta fortuna in amore in questa settimana dal 24 al 30 giugno. In ambito professionale potreste ricevere una gratificazione tanto ambita, mentre gli studenti coglieranno i frutti del loro duro studio.

Per ottenere ciò che volete dovrete comunque impegnarvi molto.

Vergine: questo periodo è top per i nati sotto il vostro segno zodiacale e va sfruttato al massimo. Chi vuole intraprendere nuovi progetti o buttarsi in una nuova avventura, può farlo tranquillamente senza timore. Tenete conto però anche della volontà del partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: tutto lo stress che avete dovuto sopportare in questi giorni finalmente finirà e ritornerete ad essere sereni.

Le relazioni sia sentimentali che amichevoli, saranno più solide e resistenti. Chi non ha una relazione, potrebbe fare un incontro fortunato.

Scorpione: purtroppo la vostra vita amorosa sarà parecchio complicata in questa settimana dal 24 al 30 giugno. Prestate attenzione a non esagerare troppo con le richieste. Chi lavora in proprio riuscirà ad ottenere un successo molto importante.

Sagittario: la presenza di Mercurio vi regalerà delle giornate indimenticabili.

In ambito sentimentale vi sentite finalmente completi e avete come la sensazione di aver trovato la persona giusta per voi. Per i single si prospetta invece un fine settimana ricco di incontri. Complessivamente una buona Luna.

Capricorno: i nati sotto il vostro segno zodiacale usciranno da un periodo burrascoso e pieno di tensioni. Finalmente vi sentiti più carichi ed energici. Cercate di riversare tutta la vostra positività sul lavoro, in modo da riuscire ad impegnarvi e dare il massimo.

Acquario: chi ha una relazione sentimentale, questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno attraverserà dei giorni complicati. In coppia potrebbe scoppiare una scintilla per poco: cercate di calmare le acque e non incrementare le discussioni.

Pesci: la vostra vita lavorativa avrà una svolta totalmente inaspettata. Venere vi supporterà in queste giornate parecchio piene e vi regalerà molta carica emotiva. Non vi accontentate in amore: siete alla continua ricerca di qualcuno che non vi faccia mai annoiare.