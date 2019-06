Tra qualche giorno farà il suo ingresso il nuovo mese: cosa dovranno aspettarsi i nati sotto il segno del Toro da questo luglio? Il lavoro sarà una costante importante, infatti la maggior parte del tempo e delle energie verrà impiegata nella realizzazione di importanti progetti, destinati a regalare belle soddisfazioni.

Non mancheranno purtroppo dei momenti di stress e nervosismo che potrebbero procurare dei disturbi di tipo psicofisico, dunque meglio cercare di limitare gli sforzi. Anche in amore potrebbero sorgere dei contrasti; il partner potrebbe sentirsi messo da parte.

Previsioni astrologiche Toro, luglio

Amore: in amore potrebbe esserci un rallentamento durante il mese di luglio. Il Toro, infatti, sarà molto preso da questioni lavorative che lo impegneranno largamente e lo terranno lontano dal partner e dalla famiglia. Indubbiamente questo porterà alla nascita di contrasti e malintesi, soprattutto tra quelle coppie che già da qualche mese stanno attraversando dei momenti piuttosto delicati. Durante le prime due settimane di luglio potrebbero sorgere delle problematiche riguardanti la sfera economica, e questa situazione potrebbe contribuire ad alimentare i contrasti con i figli.

Sarà invece un momento vantaggioso per le coppie appena formatesi, ma anche per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella. Si potranno fare incontri interessanti. Per qualcuno, gli astri lasciano presagire un ritorno di fiamma. Forte attrazione con Cancro e Pesci.

Lavoro: è un periodo soddisfacente e appagante dal punto di vista lavorativo, anche su durante il mese di luglio non mancheranno momenti di stress e malumore. Le soddisfazioni arriveranno ma la mole d'impegni aumenterà costantemente.

Qualcuno potrebbe essere alle prese con nuovi progetti destinati ad allontanarlo da casa per un bel po' di tempo. Comunque sarà possibile gestire tutti i problemi uscendone vincitori, ma non mancheranno le giornate sottotono in cui potrebbero nascere facilmente dei contrasti. Le giornate più faticose saranno quelle del 5, 6, 11 e 18 luglio.

Salute: luglio non sarà un mese privo di tensioni per il segno; la tensione e lo stress accumulati potrebbero portare il Toro a risentire di un calo di energie ed accusare fastidi di tipo psicofisico.

Il consiglio degli astri è quello di non fare il passo più lungo della gamba, e soprattutto nelle giornate dall'11 al 18 del mese bisognerà prestare il doppio dell'attenzione nel calcolare nei minimi dettagli tutte le cose da fare. Inoltre sarà opportuno dedicare maggiori attenzioni al corpo e alla mente che avranno bisogno di un po' di riposo.