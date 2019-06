Per voi nativi del segno della Vergine c'è davvero poco che non va nella vostra vita, eppure avrete bisogno più che mai di una conferma e di uno stimolo in più che vi sproni a fare sempre meglio e con sempre più entusiasmo. Luglio sarà un mese decisivo che vi farà mettere in discussione ed evidenziare quei piccoli dettagli che normalmente non si tengono in considerazione, che vi faccia uscire anche dal guscio della vostra "rigidità".

Amore e affetti

Per voi all'interno di una coppia stabile state amando moltissimo la sicurezza che il partner vi sta dando.

Però a lungo andare questo potrebbe convertirsi in uno stallo difficile da digerire e che potrebbe mettere a repentaglio la vostra relazione. Luglio sarà il mese ideale per fare qualcosa di inedito e al tempo stesso divertente anche per voi, mentre per voi single ci saranno novità sul fronte degli incontri che vi darà qualche soddisfazione personale ma al tempo stesso qualche perplessità che sanerete in men che non si dica. Ad ogni modo, un Capricorno potrebbe offrirvi ciò che cercate, ovvero delle discussioni che stimoleranno la vostra mente e che vi porteranno lontano.

Lavoro e studio

Non ci saranno novità a livello lavorativo nel mese di luglio, ma si verificherà qualche consolidamento all'interno della cerchia dei colleghi. Sarà probabile anche qualche giorno di vacanza meritata. Ogni cosa filerà come al solito, e spesso potreste cadere perfino in una scomoda sensazione di “blocco”, una stabilità che per quanto per voi risulti spesso rassicurante, alla lunga diventerà noiosa anche per voi.

Voi che siete ancora alla ricerca di un lavoro, vi converrà inviare curriculum e rispondere ad ogni chiamata che arriverà, anche quella che a primo acchito vi sembrerà banale e senza prospettive significative.

Ci saranno soddisfazioni che presto si affacceranno all'orizzonte.

Voi studenti sarete abbastanza “piatti”, ovvero non sarete molti entusiasti all'idea dello studio intenso in senso stretto. I recenti successi vi hanno messo in una situazione in cui ora più di ogni altra cosa sarete desiderosi di una vacanza, di uno strappo alla regola a dir poco “indimenticabile”.

Fortuna e salute

Lo stress vi ha agitati parecchio agli inizi dell'estate, luglio però potrebbe regalarvi distensione e maggiore propensione a pensare a cose decisamente più “leggere” rispetto a quelle a cui siete abituati.

Questo non farà altro che ristabilire un equilibrio sia mentale che fisico, eliminando quel residuo di energie negative che avete avuto qualche tempo fa. Godetevi al massimo questa vostra spensieratezza, perché non essendo molto da voi potrebbe essere alquanto effimera.