Nella settimana che va dal 1° al 7 luglio troviamo l'Acquario tra i favoriti, soprattutto in amore. La stessa situazione si riscontrerà per i nativi del segno del Cancro grazie a Venere. Nettuno, ancora nella costellazione dei Pesci, li renderà piuttosto pigri e pessimisti, mentre Saturno stazionerà ancora in Capricorno.

Il Sagittario, sotto l'influenza di Giove, sarà alquanto combattivo sul fronte amoroso. Marte nel Leone lo renderà più produttivo, mentre la Vergine sarà incerta a causa della Luna.

Oroscopo prima settimana di luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: shopping a tutto spiano. Molti giorni della settimana saranno dedicati sia al rinnovo della vostra casa che dell'abbigliamento. Durante le serate del weekend farete sfoggio di tutta la vostra sensualità, mentre l'inizio della settimana sarà costellato da mattinate di duro lavoro.

Toro: battagliero. Qualche malumore potrebbe risvegliare il vostro istinto guerriero, quindi ci potrebbero essere dei litigi in famiglia e una forte competitività sul posto di lavoro.

Oroscopo settimana dall'1 al 7 luglio.

Il partner, nel fine settimana, sarà in grado di mettere fine a tutto ciò, rasserenando il vostro animo.

Gemelli: guadagni in arrivo, ma dovrete attendere ancora un po'. Il lavoro procederà senza ostacoli significativi, ma i compensi saranno ancora piuttosto lontani. Intesa al massimo con il partner, ma ci potrebbero essere delle tensioni in famiglia che vi daranno modo di riflettere meglio su qualche membro.

Cancro: lavoro in ribasso, amore in rialzo.

La vostra sensualità nei confronti del partner si distribuirà in varie serate della settimana. Inoltre non sarete affatto turbati dalle difficoltà che riscontrerete in ambito lavorativo. Nel weekend le cose saranno destinate a migliorare sensibilmente.

Leone: lavoro al top. Tra le cose migliori che vi potranno capitare ci sarà una bella energia d'inizio settimana, mentre nella vita sentimentale non andrà tutto per il meglio come vorreste. Ci saranno incomprensioni ed eventualmente dei chiarimenti, ma non prima che si concluda questo periodo.

Vergine: la programmazione della settimana non sarà il vostro forte, purtroppo. Ci saranno degli imprevisti sul fronte lavorativo che riuscirete ad affrontare solamente con la massima concentrazione. Stress in aumento, situazione sentimentale critica: potrebbero emergere delle tensioni significative.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto più inclini nel dedicarvi al divertimento piuttosto che all'aspetto lavorativo. Infatti il lavoro vi risulterà erroneamente più faticoso del solito, mentre riacquisterete energie nelle serate, soprattutto in quelle del weekend.

Fate attenzione alla salute dello stomaco nel mezzo della settimana.

Scorpione: l'intesa con il partner non brillerà particolarmente. Le incomprensioni e qualche litigio potrebbero farla da padrone. Stabile la situazione professionale, ma pericolosamente in bilico a causa di qualche diverbio fra colleghi e stress accumulato in precedenza.

Sagittario: amore in calo. La settimana non partirà benissimo sul fronte sentimentale, e proseguirà con qualche litigio di troppo.

Attenzione a non trasferire il vostro nervosismo sul posto di lavoro: sarà necessaria la massima concentrazione.

Capricorno: determinati, specialmente sul lavoro. Sarete in grado di affrontare anche l'incarico più difficile grazie alla vostra energia che nel corso della settimana sarà decisamente ottimale. Sarete anche in grado di conciliare l'aspetto privato, dalla famiglia al partner.

Acquario: amore al top. Anche se ci saranno dei risvolti sentimentali per niente banali, con tanto di eros e sentimenti messi sullo stesso piano, non mancheranno i successi professionali e una spiccata capacità di trovare delle soluzioni ai problemi di tutti i giorni.

Pesci: energie a giorni alterni. Sarete più propensi a concedervi pause e relax piuttosto che ad impegnarvi sul lavoro. Le forze saranno messe a dura prova anche da qualche tensione all'interno della coppia. Chiarimenti ed eventuali gite saranno ostacolate da qualche problemino di salute.