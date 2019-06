La giornata di venerdì 28 giugno, sarà incentrata prevalentemente sul lavoro per alcuni segni zodiacali come l'Acquario, che passerà un’ottima giornata professionale. Al contrario i nativi Vergine e Scorpione avranno qualche difficoltà a portare a termine i loro progetti lavorativi. Problemi d'amore ci saranno per i nativi del Capricorno, mentre la Bilancia si dedicherà alle amicizie.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 28 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 28 giugno 2019 segno per segno

Ariete: sarete molto più tranquilli rispetto alle giornate precedenti.

Questo significa che le cose cominceranno ad andare dalla vostra parte e iniziare a vedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 8

Toro: non vi fidate completamente del vostro partner e perciò avete deciso di metterlo alle strette, cominciando a controllare tutti i movimenti che compie durante la giornata. Voto - 6

Gemelli: cercherete di ripristinare la vostra relazione di coppia durante la giornata di venerdì. Addirittura alcuni decideranno di non andare al lavoro per preparare una fantastica sorpresa all'amato bene.

Voto - 7,5

Cancro: sarete di buon umore durante la giornata di venerdì. Riuscirete infatti a comunicare di nuovo con il partner e a passare una serata all'insegna dell'amore. Voto - 8

Leone: sarete particolarmente attratti dal vostro partner durante la giornata di venerdì. Ciò nonostante l'amore di coppia attualmente non è la cosa migliore che possiate fare considerata la vostra situazione. Voto - 6,5

Vergine: dovrete affrontare un delicato argomento con il partner venerdì.

Ciò nonostante la delicatezza non è il vostro forte e il rischio di creare una lite è molto alto. Voto - 6,5

Bilancia: avrete voglia di organizzare un'uscita fuori con gli amici, anche perchè avete bisogno di stare lontani dal partner e chiedere consiglio su come poter risolvere la situazione. Voto - 6,5

Scorpione: amore al top per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia è alle stelle e questa è la giornata perfetta per poter avanzare delle importanti decisioni.

Voto - 8

Sagittario: dopo alcuni litigi con il partner, finalmente si è riaperto il dialogo tra di voi. Approfittate della situazione per spiegare e risolvere la situazione. Voto - 6,5

Capricorno: per cercare di distrarvi dai problemi della vita quotidiana, anche sul lato sentimentale, deciderete di far uscire quel lato allegro e spensierato per concedervi un breve periodo di libertà. Voto - 7

Acquario: la vostra giornata al lavoro sarà particolarmente proficua.

Per festeggiare i vostri successi lavorativi, deciderete di passare la serata in compagnia del partner. Voto - 8

Pesci: l'amore non farà per voi durante questo venerdì. Infatti la vostra giornata sarà maggiormente incentrata sulle amicizie, dove riuscirete addirittura a risolvere un problema di un vostro amico. Voto - 7