Le previsioni astrologiche della settimana rivelano l'entrata di Venere in Gemelli. Questo passaggio planetario beneficerà anche l'Acquario, l'Ariete, il Leone e la Bilancia, che avvertiranno un nuovo risveglio dei sentimenti. Di seguito l'Oroscopo settimanale segno per segno.

L'oroscopo settimanale

Ariete: a metà settimana una Luna opposta al vostro cielo si farà sentire e renderà i vostri rapporti amorosi alquanto capricciosi e incostanti. Per fortuna Venere sarà in posizione favorevole rispetto a voi e vi garantirà un fascino innato tutto da investire nei rapporti amorosi.

Ottimi gli appoggi professionali nel fine settimana.

Toro: anche se Venere vi ha lasciato, potrete sempre utilizzare i suoi utili consigli amorosi, ricordando di vivere i sentimenti con maggiore slancio e minore impulsività. Potrete contare sempre su una gran forza di volontà conferitavi da Marte in Cancro. Buono il lavoro in questa settimana intensa, attenzione solo alle giornate di venerdì e sabato che vi riserveranno degli imprevisti.

Gemelli: questa settimana la dedicherete all'amore voi amici dei Gemelli.

L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno.

Venere entrerà nel vostro cielo da lunedì e sarete molto affettuosi con i familiari e con il vostro partner. In ambito lavorativo, colpirete i colleghi con la vostra simpatia e in amore riuscirete a sedurre con garbo ed eleganza. Saranno favoriti i viaggi, utili a voi single per conoscere nuove persone.

Cancro: il lavoro viene reso alquanto pesante da un'opposizione plutoniana e saturniana che vi limiterà l'audacia. In amore, una Venere seducente vi sarà complice e Marte vi esorterà a bruciare le tappe, generando una sensazione impaziente di esaudire i desideri subito.

Approfittate di un fine settimana molto romantico.

Leone: l'astro venusiano assumerà una postazione astrologica che vi gioverà molto e l'amore prenderà il volo in questa settimana. I sentimenti diverranno intriganti e saranno appaganti per voi che siete in coppia. Attenzione solo a un fine settimana troppo nervoso per via di una quadratura lunare.

Vergine: la vostra settimana si apre in modo intuitivo grazie a una Luna sensibile presente nel vostro cielo già da lunedì.

Riscontrerete un netto miglioramento nel settore lavorativo, grazie all'astro lunare che vi garantirà ottimi rapporti professionali. In amore, l'ingresso di Venere in Gemelli non vi gioverà e creerà delle complicazioni sentimentali.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mercoledì la Luna entrerà nel vostro cielo e vi conferirà una sensibilità nuova e una spiccata intuizione, utile sia in ambito amoroso che in quello lavorativo.

L'influsso dell'astro d'argento vi sarà benefico per tutta la settimana, quindi approfittatene.

Scorpione: puntate tutto su un fine settimana incantevole, che vede la Luna protagonista del vostro cielo. Molto affascinanti, potrete utilizzare il vostro charme per attuare i vostri progetti amorosi. In ambito lavorativo, una grande forza di volontà che tocca quasi l'ostinazione vi farà ottenere i risultati desiderati.

Sagittario: appagamento e grandi soddisfazioni non vi mancheranno di certo in questa settimana.

Giove incrocerà le sue energie con Venere e anche se in opposizione, vi renderà leggeri e aperti a tutto ciò che è bello. Potrete ritrovare un'armonia nuova anche sul lavoro.

Capricorno: la vostra concentrazione sarà al massimo e vi sarà utile per ampliare i vostri orizzonti lavorativi o fiutare affari fruttuosi. In amore però lasciatevi andare e non siate troppo seri. Avvertirete un momento di chiusura e un desiderio di rimanere soli con voi stessi soprattutto giovedì.

Acquario: sensibili e gentili con tutti, sarete molto umani con gli altri anche se a tratti, eccessivamente suscettibili. Una spinta curiosa e stimolante vi sarà utile in ambito lavorativo. In amore, occhio a un fine settimana ricco di cambiamenti e imprevisti.

Pesci: a inizio settimana una Luna dirimpettaia vi disturberà, mettendo la vostra pazienza a dura prova. In particolare la sfera lavorativa risentirà di alcune tensioni e attriti difficili da gestire. I transiti planetari quasi vi sfidano a reagire, consigliandovi di adottare uno stato d'animo fiducioso e concreto, utile per fronteggiare anche una Venere in quadratura.