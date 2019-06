Il mese di luglio 2019 si rivelerà abbastanza sottotono per i nati sotto il segno della Bilancia. In primo luogo la dissonanza di Saturno potrebbe causarvi un calo di energie, potreste accusare dei malesseri fisici e questo vi renderà meno volenterosi e determinati nella gestione delle questioni pratiche. Di conseguenza la sfera lavorativa ne risentirà e lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero ostacolare anche la gestione dei rapporti interpersonali, creando contrasti all’interno del rapporto con il partner. Ecco di seguito l’Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del mese di luglio 2019 per i nati sotto il segno della Bilancia.

Previsioni astrologiche Bilancia, luglio 2019

Amore: come anticipato, il nuovo mese non sarà un momento vantaggioso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Un’eccessiva mole di lavoro e lo stress accumulato potrebbero creare dei contrasti all’interno del rapporto di coppia. Il consiglio degli astri è quello di essere prudenti e di cercare, dove è possibile, di lasciare fuori dalla porta di casa i problemi e i nervosissimi legati alla vita professionale.

Comunque non sarà facile e per le coppie già in crisi durante i mesi precedenti questo rappresenterà un vero e proprio banco di prova, qualcuno infatti potrebbe decidere di concludere la propria relazione entro la fine del mese. Al contrario chi vive all’interno di una coppia stabile e forte non avrà nulla da temere, le problematiche potranno essere risolte. Luglio 2019 non si rivelerà un momento positivo per i single alla ricerca di una persona da amare, anche se non è da escludere la possibilità di fare incontri stravaganti.

Lavoro: per quanto riguarda gli affari e le questioni di tipo lavorativo, il consiglio degli astri durante il mese di luglio 2019 è quello di non tirare troppo la corda, di non eccedere in proposte e richieste, ma di cercare di accontentarvi e di valorizzare ciò che già avete. Questo non significa che sarà un mese privo di novità in tal senso, ma che non sempre raggiungerete il risultato sperato. Giove è dalla vostra parte, questo vi terrà alle spalle coperte per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia non vi renderà incapaci di sbagliare.

In alcune occasioni potreste non riuscire a gestire il vostro nervosismo e la vostra ansia, favorendo la nascita di polemiche e discussioni all’interno dell’ambito lavorativo.

Salute: durante le prime settimane del mese di luglio, almeno fino al giorno 23, l’opposizione di Saturno provocherà un calo di energie ai nati sotto il segno della Bilancia. Durante la prima metà del mese qualcuno potrebbe risentire di malesseri fisici, come dolori a gambe e schiena o emicrania.

Sarà dunque bene, per quanto possibile, cercare di prendersi maggiormente cura della propria salute ed evitare situazioni stressanti. Al contrario durante l’ultima settimana di luglio inizierà un momento di recupero per il fisico, potrete ricaricare le energie e riacquistare positività.