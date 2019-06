Il weekend dal 15 al 16 giugno sarà molto rilassante per molti segni dello Zodiaco, ma la Vergine e i Pesci potrebbero essere ancora tartassati dal lavoro e dallo stress. Lo Scorpione e il Sagittario saranno invece più casalinghi, vicini al partner e alla famiglia d'origine. Di seguito le previsioni astrologiche del fine settimana per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sabato vi accorgerete che le vostre energie si saranno esaurite, un ultimo sforzo sul fronte lavorativo potrebbe costarvi tanto.

Domenica però troverete non soltanto il meritato riposo che cercavate, ma anche una migliore intesa con il partner.

Toro: miglioramenti per le vostre finanze nel sabato, probabilissima gita fuori porta nella domenica. Ci potrebbero essere piccole divergenze con il partner facilmente risolvibili. Gli affetti familiari saranno presi di più in considerazione.

Gemelli: situazione stabile e serate in compagnia. Sarete delle calamite per chi sta cercando la propria anima gemella, ma al momento (i single in particolare) sarete incentrati sugli aspetti più giocosi della vostra vita.

Oroscopo weekend 15-16 giugno: Cancro disponibile, cambiamenti per Toro

Sabato di svago.

Cancro: disponibili. La vita familiare sarà più serena, soprattutto nella domenica. Sabato di passione con il partner, ma anche di chiarimenti fra amici.

Leone: miti al sabato, più energici la domenica. Ci saranno molte più ore di riposo, potrete anche dedicarvi al relax in famiglia o ad un viaggio. Domenica però potreste riprendere il lavoro con tanta grinta e voglia di mettervi in gioco.

Vergine: sarete giù di corda e fortemente stressati.

Non sarà un weekend dei migliori per voi e ne prenderete atto nel momento in cui sarete tartassati dagli impegni, sia lavorativi che quelli da svolgere in casa. Dovrete farvi aiutare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: divertimento. Non vi farete assolutamente mancare una buona dose di divertimento, ma potrebbero esserci delle gelosie all'interno della coppia. Conquiste nel sabato per voi single.

Scorpione: weekend in casa. Avrete modo di coltivare la vostra relazione amorosa all'interno delle mura domestiche, senza parenti molesti.

La domenica potreste organizzare qualcosa di divertente con gli amici.

Sagittario: dedicati alla famiglia. Lavoro permettendo, trascorrerete del tempo con la vostra famiglia d'origine. Meglio se riuscirete a dividervi tra loro e le vostre compagnie.

Capricorno: sottotono. Alcune discussioni potrebbero minare la vostra relazione, il lavoro per il momento non costituirà il vostro punto di forza. Siete stremati, dovrete seriamente pensare di trascorrere il fine settimana in solitudine per riordinare le idee.

Acquario: dissidi mitigati all'interno della cerchia familiare. Anche se ci saranno ancora dei problemi evidenti, vivrete la domenica con un rialzo nelle vostre relazioni affettive. Sabato incerto, potrebbe presentarsi qualche problema sul posto di lavoro.

Pesci: il partner vi porterà in una situazione nuova, che vi farà essere meno sospettosi. Sabato sarete più inclini a lasciarvi andare, ma la domenica, tra lavoro e nervosismo alle stelle, sarà più difficile per voi essere concilianti.