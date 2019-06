Le previsioni astrali di lunedì dettano legge sui sentimenti e le opportunità lavorative, spetta a ciascun segno zodiacale cogliere al volo questi influssi favorevoli, descritti di seguito nell'Oroscopo segno per segno.

L'oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: gli astri vi chiedono maggiore pazienza nel lavoro, evitando risposte avventate che non giocano a vostro vantaggio. L'amore per voi amici dell'Ariete in questo periodo è alquanto movimentato, poiché colorato di alti e bassi che vi fanno fluttuare tra difficoltà e splendidi attimi romantici.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Venere nella vostra casa astrologica lega l'amore al denaro, quindi sarete molto desiderosi di raggiungere una stabilità economica. Curerete molto il vostro aspetto fisico e ciò vi creerà benessere. In ambito lavorativo, utilizzerete riflessi pronti a captare un investimento proficuo.

Gemelli: la Luna nel vostro cielo approfondisce il vostro rapporto con una sorella, quella preferita che vi sta sempre accanto e veglia su di voi. Molto vitali e aperti ai rapporti sociali, amerete approfondire al meglio i sentimenti e quest'apertura mentale vi sarà redditizia per il lavoro.

L'oroscopo di domani 4 giugno.

Cancro: le stelle vi abbracciano con il loro influsso affettuoso e potrete vivere anche le vostre storie amorose con maggiore romanticismo, cercando di dosare al meglio una carica dirompente mercuriana presente nel vostro cielo. Utilizzate questa energia anche nel lavoro, senza mai tirarvi indietro di fronte alle opportunità professionali.

Leone: in questo periodo ricorrerete all'aiuto dei fratelli per confidarvi e aprirvi a un confronto atto a risolvere una problematica sentimentale.

Pubblicità

Siete più sensibili alle sensazioni amorose, con la Luna posizionata nel domicilio dei Gemelli e cercate di attuare un cambiamento richiestovi da Urano.

Vergine: siete molto portati ad aiutare gli altri, ma questa disponibilità nei confronti di chi merita un posto nel vostro cuore deve avvenire in modo spontaneo, non tollererete forzature. Buono il lavoro con Saturno in trigono.

Previsioni astrali di successo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto allegri e frizzanti grazie all'influsso lunare che vi lambisce dal domicilio dei Gemelli, il vostro senso dell'umorismo non passerà di certo inosservato.

Sarete apprezzati anche sul lavoro per la vostra simpatia. In amore, attenzione a non lasciarvi andare a un romanticismo troppo superficiale.

Scorpione: in ambito lavorativo, avvertirete una certa posizione di stallo che non vi fa guadagnare come vorreste, ma forse siete proprio voi a procurarvi questa situazione, attraverso una mancanza di dinamismo innescata da Urano in opposizione. Occhio alla gelosia in amore.

Sagittario: la vostra carriera è fortunata grazie a Giove nel segno ma dovrete fare delle scelte oculate e ben progettate per ottenere il successo sperato.

Pubblicità

Dal punto di vista mentale, il vostro atteggiamento è piuttosto libero nei confronti dei sentimenti.

Capricorno: non permettete che il vostro amore diventi troppo "cerebrale", piuttosto vivete i sentimenti con slancio e maggiore profondità d'animo. Sul lavoro, siete alla ricerca di una tanto desiderata stabilità e la otterrete solo evitando di disperdere le vostre energie.

Acquario: gioviali e molto intelligenti, utilizzerete le vostre spiccate capacità logiche per raggiungere un obiettivo lavorativo prefissato.

Pubblicità

In amore, cercate di abbandonare un'eccessiva razionalità e rendete i sentimenti più romantici e profondi.

Pesci: Marte dal domicilio del Cancro infuoca i vostri desideri e farete di tutto per attuarli, dando il massimo di voi stessi in amore. Si apre per voi amici dei Pesci un periodo di maggiore stabilità, anche finanziaria e in amore potrete vivere bei momenti romantici.