Martedì 11 giugno 2019 la Luna si troverà in Bilancia e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno, come Nettuno permarrà in Pesci. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli ed Urano sarà nel segno del Toro. Mercurio, Marte e il Nodo Lunare proseguiranno il loro moto in Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Proposte lavorative per Cancro

Ariete: cambio di rotta. L'ambiente lavorativo potrebbe riservare qualche insidia durante il martedì dei nati Ariete, potrebbero decidere di interrompere improvvisamente il lavoro che stanno svolgendo.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà bene ponderare bene la scelta, anche se al momento sembra la soluzione migliore.

Toro: ostinati. Sebbene le posizioni astrologiche odierne spingano per un cambiamento di vedute all'interno della relazione amorosa, i nativi non saranno inclini a questo cambiamento divenendo ostinati.

Gemelli: innamorati. Gli Astri del martedì regaleranno ai nati del segno momenti simbiotici col partner, l'amore prevarrà alle solite scaramucce. Lavoro in secondo piano.

Oroscopo martedì 11 giugno2019: proposte lavorative per Cancro, perplessità per Vergine.

Cancro: proposte lavorative. Sebbene l'ambito lavorativo ultimamente non ha riservato molte soddisfazioni, ecco che nella giornata di martedì i nati Cancro potrebbero ricevere una proposta lavorativa allettante, specialmente da un vecchio datore di lavoro.

Vergine perplessa

Leone: tenaci. Nulla o quasi sarà in grado di scalfire i nativi, perchè le posizioni planetarie doneranno molta grinta, che con ogni probabilità indirizzeranno nelle incombenze pratiche.

Pubblicità

Vergine: perplessi. Il capo potrebbe muovere un'accusa in merito ai loro ultimi comportamenti poco consoni ad un luogo di lavoro. Sarà bene che rispondano diplomaticamente, sopratutto se in torto.

Bilancia: shopping. Il focus del martedì dei nativi sarà probabilmente orientato verso gli acquisti per la casa o l'abbigliamento. Usciranno per spendere poco e torneranno con tante borse.

Scorpione: umore altalenante. Sino al primo pomeriggio i nativi saranno placidi e concilianti, ma dalle 15 circa il loro umore potrebbe subire un tracollo.

Umore 'flop' per Pesci

Sagittario: briosi. Sorridenti e con l'umore alle stelle, saranno con ogni probabilità i nati Sagittario questo martedì. Sia al lavoro che in amore dimostreranno il loro supporto in maniera gioviale.

Capricorno: capricciosi. Sarà difficile che i nativi si accontentino di qualcosa, specialmente in ambito amoroso, dove potrebbero desiderare la 'luna' facendo spazientire l'amato bene.

Acquario: bastian contrario. Pianeti poco concilianti potrebbero portare i nati del segno a contrastare le persone che avranno vicino ma solo per il gusto di farlo.

Pubblicità

Verso sera abbandoneranno questa 'pratica' poco simpatica.

Pesci: umore 'flop'. Astri dissonanti potrebbero costringere i nati del segno a fare i conti con un umore sotto i tacchi. La serata sarà la parte della giornata più nervosa.