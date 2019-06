L'Oroscopo di lunedì si avvale di transiti planetari stupefacenti per elargire delle dritte utili a prevedere il successo in ambito professionale e amoroso. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore prende il volo per voi amici dell'Ariete e i sentimenti si fanno più intensi e dinamici, con Sole che incrocia le sue energie con Venere. Un atteggiamento più sereno e consapevole vi sarà benefico anche in ambito lavorativo, per approfondire le situazioni con maggiore spirito analitico.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: l'astro venusiano si è trasferito nel domicilio dei Gemelli e potrete allentare un po' le tensioni amorose, smorzando quel desiderio di cambiamento improvviso che ha rischiato di ribaltare alcune situazioni amorose in modo imprevedibile. Adesso vi rimane Urano nel segno, che vi garantisce comunque successo in ambito professionale.

Gemelli: il vostro ottimismo sarà contagioso e attirerete folle di amici che desidereranno condividere con voi sensazioni leggere e divertenti.

L'oroscopo amore e lavoro di lunedì.

Un forte idealismo si esprimerà sia nel lavoro che in amore: nella prima sfera vi farà essere apprezzati per la vostra professionalità.

Cancro: la vicinanza di Venere si fa sentire e trasforma i vostri sentimenti dirompenti marziani, pervadendoli di dolcezza e maggiore serenità. Mercurio nel vostro cielo astrologico vi garantisce buone notizie in ambito lavorativo e sarete premiati soprattutto per la vostra audacia.

Leone: la vostra creatività prenderà il volo e attirerete l'attenzione di una persona in particolare, essendo ricambiati con altrettanta simpatia e affettuosità.

Pubblicità

Siete molto magnetici e convincenti, anche sul lavoro riuscirete a concludere attività finanziarie redditizie.

Vergine: prima di valutare una persona, andate a fondo studiandola a 360°. Spesso dare giudizi affrettati non giova né all'amore né ai rapporti lavorativi. Una Luna promettente e luminosa illumina la vostra sfera professionale, garantendovi successi decisivi.

Nuovi percorsi nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: cercate di ricavare energia positiva dal Sole, che in sinergia con l'astro venusiano vi rende molto aperti ad approfondire le relazioni con gli altri.

Sarete molto empatici e stravaganti in amore, captando gli eventi in modo intuitivo. Attenzione a non sperperare denaro in modo eccessivo.

Scorpione: i vostri sogni acquistano un fascino tutto particolare e sono più concreti, poiché filtrati da voi stessi con consapevolezza e grande senso pratico. In ambito lavorativo, potrete contare sull'aiuto di una figura femminile a voi fidata.

Sagittario: adesso che Venere è in opposizione rispetto al vostro segno, dovrete per forza stilare un bilancio delle sensazioni amorose e annotare quelle negative e quelle positive.

Pubblicità

Giove nel vostro cielo cerca di smorzare gli influssi venusiani dirimpettai ma anche voi dovrete progredire. Buone le finanze.

Capricorno: in ambito affettivo non avrete voglia di parlare con il partner e di manifestare ciò che provate, ma non è detto che questa chiusura sia negativa. Anzi, avete una gran fiducia in voi stessi e preferite affrontare tutto da soli, andando dritto al nocciolo delle questioni.

Acquario: la vostra simpatia e il vostro buonumore non passeranno di certo inosservati.

Pubblicità

In amore, sarete molto affettuosi e potrete approfittare finalmente di un transito venusiano a voi favorevole. In ambito lavorativo, puntate sulla vostra intuizione.

Pesci: un vostro ex potrebbe ritornare dal passato e scombussolare all'improvviso la vostra relazione di coppia o comunque la vostra sfera sentimentale. Preparatevi quindi a fronteggiare l'attacco, accumulando energia positiva da Urano e contrastando una spossatezza che vi lambisce in modo eccessivo.