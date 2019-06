L'Oroscopo dell'amore di coppia individua una strada che porta alla felicità e al benessere. Le seguenti previsioni astrali di sabato approfondiscono queste sensazioni scaturite da transiti planetari favorevoli.

L'oroscopo dell'amore segno per segno

Ariete: gioiosi con voi stessi e molto intuitivi in coppia, sarete molto pronti a cogliere un'occasione al volo. Attenzione solo a tenere a bada il vostro più grande timore, quello di essere trascurati dal partner.

Toro: come stretti in una morsa, vi sentirete oppressi dalla vostra relazione di coppia, forse per via di una quadratura Urano-Luna che vi attanaglia l'anima. Avete bisogno di una sensazione originale che vi scrolli di dosso la pesantezza della solita routine, che ne dite di riguardare il tutto con maggiore calma e minore impulsività?

Gemelli: il vostro Sole incrocia i suoi raggi luminosi con l'astro d'argento posizionato in Leone e illumina una parte vitale della vostra relazione di coppia, quella dei sentimenti, che saranno filtrati da voi alla perfezione tramite l'intelletto.

Potrete così generare un'idea geniale che sarà proficua per la vostra relazione a due.

Cancro: puntate tutto sulla presenza di Mercurio nel vostro segno, che vi è complice per approfondire la relazione di coppia, con maggiore profondità e consapevolezza. Il dialogo con il partner migliorerà e potrete riformulare il tutto con una nuova grinta.

Leone: la Luna nel vostro segno vi spinge ad analizzare la vostra relazione con occhi nuovi e con maggiore attenzione.

L'astro d'argento, illuminando le vostre insicurezze e le noie di coppia, potrebbe darvi un nuovo input per ricominciare alla grande.

Vergine: l'influsso 'mercuriano' dal domicilio del Cancro si fa sentire da voi amici della Vergine e vi rende più espliciti e convincenti nei confronti del partner. Riuscirete a imporvi con tatto e con grande determinazione, non temete, le vostre idee giungeranno dritte al cuore.

Previsioni astrali di sabato

Bilancia: l'influsso lunare derivante dalla casa astrologica del Leone vi rende molto effervescenti e ambiziosi.

La vostra vanità raggiungerà il limite e vorrete stare al centro dell'attenzione sempre, ammirati e adulati dal partner. Attenzione a non essere troppo orgogliosi.

Scorpione: Urano in quadratura con la Luna fomenta una voglia di ribellione che vi fa fare e vi fa dire cose che prima non vi passavano nemmeno per la testa. Questo atteggiamento un po' selvaggio e controcorrente vi fa rifiutare l'opinione del partner ma attenzione a non essere troppo precipitosi nelle scelte di coppia.

Sagittario: i rapporti con il partner diventano più limpidi adesso che Mercurio non è più in opposizione rispetto al vostro segno. Ma c'è ancora qualcosa che non vi convince, allora che ne dite di afferrare il coraggio a quattro mani e andare dritto al nocciolo della questione?

Capricorno: spesso il lavoro vi porta ad annullare la vostra sfera sentimentale, precludendovi così delle splendide sensazioni in coppia. Prendete coscienza dei vostri valori affettivi e stabilite dei traguardi amorosi, da raggiungere in due unendo le proprie forze.

Acquario: una Venere in quadratura vi rende molto gelosi nei confronti del partner e anche Urano ci mette il suo, ossessionando le sensazioni di coppia e causando noie sentimentali. Per fortuna che c'è un Sole dinamico dal cielo dei Gemelli che vi fa pensare positivo.

Pesci: tutto ruota intorno ai sentimenti per voi amici dei Pesci e il sestile di Nettuno con Venere lo conferma. In coppia sarete molto duttili e pronti a plasmarvi alle esigenze del partner, ma lo farete con consapevolezza e grande trasporto anche spirituale.