L'Oroscopo di sabato si prende cura di ciascun segno zodiacale, elargendo transiti planetari favorevoli e ricchi di speranza. Le previsioni astrologiche seguenti indicano una strada da seguire per raggiungere la felicità e la serenità, basandosi sullo studio approfondito delle effemeridi.

L'oroscopo di sabato

Ariete: il vostro cielo astrologico viene intorpidito da una quadratura di Saturno e Plutone che crea qualche attrito sul lavoro, ma potrete contare sull'aiuto fortunato di Giove in posizione favorevole.

In amore, cercate di sperimentare nuove sensazioni con maggiore slancio.

Toro: 'superattivi' per via dell'influsso marziano del Cancro, avrete molta voglia di agire anche se quest'energia dirompente potrebbe farvi scattare per un nonnulla. Avete voglia di scombussolare la vostra vita, allora cercate di incanalare questa carica energetica nel lavoro.

Gemelli: una sferzata di energia positiva irrorata da un Sole amico, scaccia via il buio che aveva intorpidito il vostro cielo, allentando anche la tensione di un Giove in opposizione.

Siete sulla strada di una rinascita positiva, ma dovrete affrontarla con coraggio e determinazione.

Cancro: dal punto di vista economico la situazione non è delle migliori per voi amici del Cancro, ma riuscirete a risollevare le vostre finanze, escogitando nuovi modi di guadagnare o idee brillanti e fruttuose. Buono l'amore con Venere in sestile.

Leone: la Luna nel vostro cielo colpisce ancora con i suoi influssi sensibili e positivi, indicandovi una strada per raggiungere la felicità amorosa.

La fortuna vi sorride con Giove in aspetto favorevole e presto arriverà una splendida notizia.

Vergine: gli affetti diventano più consolidati per voi Vergine, con Saturno che solidifica i rapporti e smorza un'eccessiva sensibilità conferitavi da una Luna molto vicina ed emotiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gioiosi e illuminati sia dal Sole che dalla Luna, potrete fare qualsiasi cosa e otterrete successo. Uscite quindi e trascorrete splendide ore con l'amato/a o con gli amici, presto arriverà una notizia positiva.

Scorpione: siete molto aperti alle nuove conoscenze e pronti ad instaurare rapporti sociali stimolanti. Premurosi con le persone a cui tenete o con il partner, sarete pronti ad aiutarli anche se rischierete di lasciarvi prendere troppo la mano e di essere eccessivamente possessivi.

Sagittario: la fortuna vi sorride con Giove inquilino del vostro cielo e una Luna anch'essa fortunata, poiché in posizione di trigono, vi regala l'amore. E' un periodo splendido per i sentimenti e potreste anche pensare di mettere su famiglia.

Capricorno: Saturno, inquilino del vostro cielo, è una solida roccia e preme per farvi ottenere il successo lavorativo. Ma dovrete approfondire anche i sentimenti, perché sotto sotto le attenzioni amorose vi mancano.

Acquario: Venere passa in posizione favorevole per voi amici dell'Acquario. Potrete spazzare via le nubi che offuscano il vostro cielo e approfondire il sentimento con maggiore slancio e serenità. Nel frattempo, divertitevi e contornatevi di amicizie vere.

Pesci: il vostro astro guida Nettuno, divinità del mare, sprigiona in voi una fantasia che arriva fino alle stelle. Marte vi sostiene e Mercurio vi rende più comunicativi. Per completare un quadro astrologico davvero eccellente, Venere in posizione di sestile, vi rende felici in campo amoroso.