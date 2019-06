I transiti planetari nelle previsioni astrali di giovedì rendono le sensazioni impulsive e alcuni imprevisti complicano ancora di più la situazione amorosa di ciascun segno zodiacale. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: alcuni intoppi rischiano di compromettere il rapporto di coppia e una Luna in opposizione di certo non vi aiuta. Attenzione a non dare troppo peso ad alcuni pettegolezzi che sono pronunciati esclusivamente per creare malintesi, per altro infondati.

Toro: alcuni imprevisti familiari vi rendono nervosi e innescano un silenzio in coppia che è il frutto di un contrasto tra pensieri inconsci e razionalità. Cercate di ritrovare maggiore tranquillità nelle relazioni a due, anche se Urano bandisce la monotonia e vi spinge all'azione.

Gemelli: Luna e Venere in trigono vi garantiscono un amore morbido e spumeggiate. In coppia sarete più coscienti delle sensazioni che provate e vi baserete sulle vostre forze per portare avanti la storia con determinazione.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 13 giugno.

Cancro: le emozioni prendono il sopravvento sulla razionalità e rischiano di chiudervi in coppia, innescando una crisi di comunicabilità per via di un influsso lunare in quadratura. Se avete qualche dubbio e perplessità, parlatene con l'amato/a o rischierete di peggiorare la situazione.

Leone: siete molto più sereni e aperti a vivere la storia amorosa con slancio. Giove vi elargisce fortuna e anche la vicinanza di Mercurio vi consiglia di viaggiare.

Che ne dite quindi di dedicare un po' di giorni all'amore di coppia?

Vergine: la vostra storia d'amore viene influenzata da una quadratura di Giove che vi rende molto impazienti e impulsivi nei confronti dei sentimenti. Forse un'eccessiva ostinazione nell'attuare i vostri progetti amorosi nuoce alle relazioni, dovreste dare tempo al tempo e pazientare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se da un lato Mercurio si fa sentire e non vi fa aprire a un dialogo approfondito con il partner, dall'altro Venere in trigono vi spinge a migliorare il vostro rapporto di coppia, basandolo sulla leggerezza e il divertimento.

Scorpione: la vicinanza della Luna dalla Bilancia vi rende più affabili e socievoli. Siete alla ricerca di una nuova armonia nella storia amorosa e la concretizzerete, apportando i giusti cambiamenti e basandovi su una forte intuizione e sulla razionalità. Anche l'attrazione per il piacere diventa più elegante e sottile.

Sagittario: Giove inquilino del vostro cielo incrocia le sue energie con una Luna promettente poiché in sestile, quindi potrete stare tranquilli e beneficiare di un amore sopra le nuvole.

La temperatura del cuore raggiungerà picchi elevati con un transito così, solo una Venere dirimpettaia proverà a riportarvi con i piedi per terra, rendendovi capricciosi e impulsivi in coppia.

Capricorno: ancora un poco e la Luna si trasferirà nel cielo astrologico dello Scorpione così non sarà più in quadratura per voi. Questo incrocio planetario vi blocca emotivamente, innestando notevoli difficoltà nel dimostrare i vostri sentimenti, forse per la scarsa fiducia in voi stessi.

Acquario: siete molto positivi nei confronti dell'amore e sereni con il partner. I transiti planetari per voi Acquario sono splendidi con la Luna che vi rende emotivi al punto giusto, Giove che elargisce fortuna e una Venere in trigono che vi promette amore. Che desiderare di più dalla vita?

Pesci: siete molto accoglienti e premurosi nei confronti del partner, stringendolo nelle vostre ali protettive. La vostra sensibilità profonda, combinata a un influsso nettuniano fantasioso, vi farà scovare i problemi anche dove non ci sono difficoltà, proprio per il vostro bisogno di sentirvi indispensabili in coppia.