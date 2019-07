L'Oroscopo del 12 luglio riporta una carrellata di novità per ciascun segno zodiacale. I nati sotto il segno del Cancro devono dosare le parole, mentre il Capricorno deve superare delle prove pesanti in amore. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di venerdì per tutti e dodici segni dello Zodiaco.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Questa giornata di venerdì per molti di voi è una liberazione. Se in passato ci sono stati dei problemi, ora ci sono tante opportunità per farsi valere.

È importante poter contare su una persona che vi vuole bene.

Toro – È difficile cambiare vita in breve tempo. Alcuni di voi hanno dovuto affrontare problemi fisici. Anche coloro che hanno chiuso un'attività devono alzare la testa. C'è voglia di fare cose nuove e magari lavorare in proprio.

Gemelli – Periodo importante per analizzare bene l'amore. È giusto sentirsi protetti da un sentimento. Si allontanano anche quelle preoccupazioni che si sono accumulate nel tempo.

Alcuni di voi hanno delle difficoltà a livello professionale, è opportuno avere le spalle coperte.

Cancro – Giornata in cui meno si dice meglio è. Osservate ciò che accade attorno a voi e riflettete prima di parlare. Tornano anche le polemiche e le sensazioni sbagliate. Cercate di non provocare e di non essere provocati. Meglio sorvolare.

Leone - La possibilità di perseguire nuove opportunità di carriera, potrebbe causare dubbi e insicurezze tra i membri della famiglia.

Potrebbero aver paura che voi potreste avere meno tempo per loro. Cercate di rassicurarli, fate capire che per loro ci sarete sempre. In amore dovete fidarvi di ciò che vi detta il vostro cuore.

Vergine – In questa giornata è bene recuperare un po' di tranquillità. Per molti di voi è possibile ottenerla solo se c'è un lavoro e l’amore. Potete risanare alcuni conti rimasti in sospeso o recuperare tempo per i sentimenti.

Oroscopo di venerdì 12 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Vivete questa giornata di venerdì con serenità.

Si consiglia di gestire bene anche il lavoro: ci sono persone che vi remano contro. In amore cercate di essere onesti con la persona amata.

Scorpione – Giornata particolare con poco vigore. Dovete fare attenzione al lato economico. In amore, se ci sono dei problemi, vanno affrontati con cautela. Periodo buono per il lavoro e i progetti.

Sagittario – In questa giornata ci sarà una piccola svolta nell'attività e nelle idee. In amore, tutto dipende da voi: come rapidamente v’innamorate così velocemente perdete interesse per le persone.

Questo comunque è un periodo da cogliere al volo un’occasione.

Capricorno – In questa giornata dovete superare prove pesanti in amore. Molti nodi sono venuti al pettine. Nei casi più difficili, si è arrivati a una pausa di riflessione o a una separazione. C'è una trasformazione in atto che affronterete con coraggio. Da tenere sotto controllo le questioni legate alla casa.

Acquario – Parole brusche o mancanza di cordialità da parte di un amico o di un collega potrebbero farvi pensare che questa persona sia arrabbiata con voi.

Non lasciate che la vostra insicurezza vi faccia impazzire. Probabilmente questa persona sta attraversando un periodo buio. Mostrate un po’ di compassione. Le storie d'amore nate da poco sono vulnerabili. È una crisi nata internamente, ma al momento è importante chiedersi: 'Che cos'è importante nella vita?'

Pesci – Qualcuno potrebbe chiamarvi e voler condividere alcuni problemi con voi. La vostra sensibilità e compassione possono attrarre persone infelici che hanno bisogno di consigli. Anche se questo è lusinghiero, potrebbe essere un po’ sfiancante. Ciò non vuol dire che dovete allontanare queste persone, ma dovete semplicemente accettare le conseguenze dell'essere un buon ascoltatore. E fate attenzione a non farvi trascinare nei problemi altrui. In amore, si consiglia di tenersi a distanza da Acquario e Scorpione.