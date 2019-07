L'Oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio vede il Capricorno concentrato sul lavoro, mentre per il Sagittario saranno favorite le relazioni.

Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: saranno giorni all'insegna dell'ottimismo. Il Sole nel vostro segno zodiacale vi regalerà uno splendido weekend da passare in compagnia della persona amata. A livello lavorativo sarete stimolati a fare sempre di meglio.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: periodo molto impegnativo a livello professionale, ma sono molteplici le soddisfazioni che arriveranno. Qualcuno potrebbe risentire di una qualche tensione in famiglia. Mercoledì sarà una giornata particolarmente fortunata.

Gemelli: questa settimana da lunedì 15 al 21 luglio inizierà in maniera molto nervosa per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Mercoledì sarete molto impegnati sul lavoro, ma potrete ottenere degli ottimi risultati.

Pubblicità

Non trascurate la vostra vita sentimentale.

Cancro: la presenza di Luna nel vostro segno potrebbe rendervi molto irascibili. Attenzione a non essere troppo permalosi con le persone a voi care: qualcuno potrebbe prenderla male. Trovatevi un hobby che possa riuscire a farvi svagare dalla routine.

Leone: l'energia dominerà le vostre giornate e sarete pronti ad affrontare ogni imprevisto che potrebbe presentarsi. Approfittate di questo momento per portare avanti i vostri progetti in maniera spedita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non cedete alle provocazioni di chi vuole soltanto scoraggiarvi.

Vergine: alcune tensioni vi renderanno abbastanza agitati in questa settimana dal 15 al 21 luglio. Tra mercoledì e giovedì potrete invece dedicarvi in maniera più tranquilla alla vostra vita sentimentale e progettare magari un viaggio con il partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in questo periodo siete più ottimisti del solito e avete voglia di scoprire nuove realtà. Se c'è una persona che vi piace questo è il momento di farvi avanti.

Qualcuno potrebbe dover prendere una decisione importante.

Scorpione: qualche contrasto sul lavoro potrebbe rendervi un po' nervosi. Qualche polemica anche in famiglia. Cercate di essere forti e di non prendervela con il partner. Ben presto la situazione migliorerà.

Sagittario: la Luna nel vostro segno favorirà le relazioni personali in questa settimana dal 15 al 21 luglio. Qualche nuova conoscenza potrebbe esservi utile anche a livello lavorativo.

Pubblicità

Cercate di cogliere ogni occasione al volo: certe possibilità potrebbero non ripresentarsi.

Capricorno: siete molto concentrati sul vostro lavoro in questi giorni e state trascurando il partner. Cercate di trovare del tempo anche per chi vi sta affianco. Una bella sorpresa potrebbe presto arrivare.

Acquario: alcuni di voi potrebbero ritrovarsi a dover prendere delle decisioni importanti. Al momento siete molto riflessivi e non avete voglia di lanciarvi in maniera troppo frettolosa in nuove avventure.

Pubblicità

Pesci: questa settimana dal 15 al 21 luglio inizierà in maniera molto stressante per voi. Alcuni stanno risentendo di un periodo di lavoro frenetico, in cui non sono riusciti a trovare del tempo da dedicare al relax. Il fine settimana sarà all'insegna della passione.