Le previsioni astrali dedicate al fine settimana 12-14 luglio cercano di trovare un giusto equilibrio tra le emozioni positive e gli stati d'animo troppo ansiosi di ciascun segno zodiacale. L'aspetto armonico di Luna e Giove con Marte e Mercurio beneficerà soprattutto il Sagittario, il Leone e l'Ariete, rendendoli dinamici e molto aperti a vivere i sentimenti. Le premonizioni fortunate sono approfondite nel dettaglio nel seguente Oroscopo del weekend segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: un'energia consapevole, dinamica e sensibile al tempo stesso, vi viene elargita da Marte e Luna in posizione di trigono favorevole. I sentimenti diventano più intensi in questo weekend e opererete attivamente sugli eventi affinché si realizzino le vostre aspettative.

Toro: in questo fine settimana vi risulterà difficile gestire le emozioni e forse sarete capaci a nascondere le vostre incertezze sotto una coltre di scaltrezza che copre la vostra interiorità alla perfezione.

Alcuni dubbi appesantiscono l'amore di coppia, ma l'aggressività non vi sarà utile a risolvere il tutto.

Gemelli: attenzione a non lasciarvi prendere in maniera eccessiva dai piaceri della tavola. Apparirete troppo annoiati in questo fine settimana, sembra che abbiate perso quella grinta che vi fa lottare per i vostri ideali. Che ne dite quindi di cercare un input per reagire a questa apatia?

Cancro: il fine settimana per voi amici del Cancro si preannuncia molto romantico e ricco di serenità.

E' il momento giusto di progettare per il futuro, rimettendo in tavola alcuni discorsi accantonati da troppo tempo e che potrebbero cambiare in positivo la vostra realtà amorosa.

Leone: Marte e Luna in trigono nelle giornate di sabato e domenica lavorano in sinergia e non ostacolano i sentimenti, anzi cercano di incanalare le vostre sensazioni amorose in maniera più costruttiva. Sarete all'altezza di padroneggiare le occasioni che vi capiteranno con decisione, sicuri di voi stessi e delle vostre capacità.

Vergine: adesso che i vostri affari si sono stabilizzati potrete dedicarvi maggiormente all'amore e agli affetti in questo fine settimana chiarificatore per le emozioni. Capirete che occorrerà maggiore libertà d'azione e indulgenza in coppia, mentre voi single dovrete ampliare maggiormente i vostri orizzonti amorosi.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto spontanei in questo weekend, potrete contare soprattutto su un sabato emozionante da trascorrere con la persona amata, ma non è detto che dobbiate restare per forza a casa, potreste uscire e stupire il partner prenotando una bella cena romantica a lume di candela.

Scorpione: nella giornata di venerdì potrete contare ancora su una Luna molto sensuale che vi rende magnetici e seduttivi. L'amore prende il volo con l'astro lunare posizionato nella vostra casa del mistero, poi sabato e domenica le sensazioni amorose diventano più pacate, ma non per questo meno provocatorie.

Sagittario: Luna nel vostro cielo, insieme a Giove, nelle giornate di sabato e domenica illumina la vostra vita e la rende ricca di entusiasmo e giovialità.

La vostra simpatia non passerà di certo inosservata in gruppo e alcuni appoggi fortunati vi saranno benefici per attuare la concretizzazione dei vostri sogni.

Capricorno: potrebbero giungervi belle notizie che riguardano il vostro lavoro e questo weekend vi darà l'input per mettere in pratica i vostri progetti fortunati e innovativi. Inizierete bene la settimana, ma adesso accantonate per un po' il lavoro e dedicatevi agli affetti.

Acquario: riflettendo sulle emozioni passate potreste scoprire che vi siete fatti assalire dall'ansia in modo futile e senza alcuna motivazione valida. Si sono verificati dei cambiamenti che vi hanno scombussolato, ma adesso il peggio è passato, la vostra strada è libera dai dissidi.

Pesci: le influenze lunari, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, agiscono sul vostro subconscio, condizionando il modo di amare e mettendo in discussione le vostre abitudini. Cercate di stare meno con la testa fra le nuvole e applicate maggiore concretezza nelle vostre sfere vitali.