L'Oroscopo del 13 luglio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti e 12 segni dello Zodiaco. Per esempio, i nati sotto il segno del Cancro devono smaltire una grossa quantità di lavoro, mentre lo Scorpione deve chiarire alcune questioni economiche. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti dedicate alla giornata di sabato.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – In questo momento potete contare su una persona che vi vuole bene.

Può proteggervi nell'ambito del lavoro e fare molto per voi. In questa giornata avete molta energia e un bel risveglio sentimentale. I consigli non rifiutateli, potrebbero essere di grande aiuto.

Toro – Questa è una giornata importante per tutti coloro che si espongono e mostrano le loro capacità in campo lavorativo. Ci sarà qualcosa in più anche in campo sentimentale. Alcune amicizie che profumano d'amore potrebbero diventare qualcosa di più.

Molti devono risolvere un problema legale ed è opportuno confrontarsi con qualcuno che può dispensare ottimi consigli.

Gemelli – In questa giornata di sabato potreste essere molto soddisfatti in amore. Una nuova relazione o un'amicizia potrebbe svilupparsi con qualcuno che condivide i vostri stessi valori spirituali. Evitate di idealizzare il vostro nuovo amico. Questa persona è umana come tutti gli altri e ha bisogno di essere amata così com'è.

Se l’accettate, potrebbe nascere una relazione gratificante.

Cancro – In questa giornata avete una grossa quantità di lavoro da smaltire. Tenete presente che lavorerete bene solo se ritagliate uno spazio per rilassarvi e stare lontani dalla tecnologia e dal mondo frenetico. In amore c'è un tocco di tenerezza e dolcezza nell'aria.

Leone – È il momento di fare progetti per il futuro, soprattutto per le coppie che si amano.

Di recente qualcosa si è sbloccato anche in campo lavorativo. Potete avanzare delle richieste in base alle vostre capacità. L'energia positiva che emanate sarà di aiuto anche a chi vi sta intorno.

Vergine – Questo sabato è molto interessante per le relazioni. Coloro che vivono una storia importante, vogliono fortificarla e avere di più. Favoriti i nuovi incontri. È un'ottima giornata anche per trovare una soluzione su come migliorare la situazione finanziaria.

Si consiglia di trovare un nuovo modo di usare la vostra creatività e su come spendere i vostri soldi. Avete lavorato duramente, ora è tempo di godere i frutti del vostro lavoro.

Previsioni di sabato 13 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo in cui il lavoro vi preoccupa e questa agitazione coinvolge anche il fisico. Provate a mantenere un atteggiamento positivo nell'ambiente professionale.

Che ci crediate oppure no, potete rendere divertente questa giornata, che stiate lavorando o meno.

Scorpione – Giornata all'insegna della riflessione e della calma, soprattutto in campo sentimentale. L'attenzione si concentra sul matrimonio e sulle relazioni serie. I pianeti vi aiutano anche a chiarire la vostra posizione sui problemi economici. Nel settore lavorativo, non date alle persone un motivo per odiarvi o essere irrispettosi nei vostri confronti. Vi meritate di essere trattati come si deve.

Sagittario – Giornata forte, state cercando di cambiare vita. Vorreste liberarvi di un peso e sentirvi liberi. I sentimenti possono rinascere, ma dovete reagire e abbandonare questo senso d'insoddisfazione. Per i single, potrebbe esserci un nuovo incontro amoroso.

Capricorno – Quando state male o avete un problema, vi chiudete in un mutismo che fa preoccupare le persone che vi stanno intorno. Cercate di analizzare ciò che vi succede. Dovete vivere in maniera più tranquilla, frequentate le persone che sono sincere e non litigiose. Prendete le cose con calma e curate di più l'aspetto fisico.

Acquario – Giornata sottotono. Si consiglia di non tenere tutto dentro e di svuotare il sacco. Non è un buon momento di cercare una relazione con chiunque abiti molto lontano dalla vostra città. L'amore a distanza non fa per voi. L'aggressività sul posto di lavoro potrebbe portare brutte conseguenze. Valutate l'idea di adottare un animale domestico, potrebbe davvero illuminare la vostra vita.

Pesci – Avete bisogno di trovare tranquillità sia a livello economico che nei rapporti sentimentali. Questa sarà una giornata di conferme. Le storie d'amore nate nel mese scorso vanno ancora alla grande. Non prendete decisioni affrettate su come la vostra relazione dovrebbe progredire nel futuro: vivete l'amore con più leggerezza.