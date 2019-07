La prima settimana di luglio ha appena avuto inizio, la giornata di domani, mercoledì 3, rappresenterà un momento di recupero e grande energia per l'Acquario, mentre sarà una giornata sottotono per il Capricorno. Nostalgico il Toro. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della giornata di domani per tutti i segni dello Zodiaco, da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del giorno, mercoledì 3 luglio, segno per segno

Ariete: sarà una giornata ancora leggermente sottotono per il segno.

Pubblicità

Pubblicità

Gli astri consigliano di prestare molta attenzione a ciò che fate e dite, qualcuno potrebbe ritorcerlo contro di voi. Dei contrasti potrebbero nascere in ambito sentimentale. Giovedì e venerdì giornate di ripresa, vi aspetta un fine settimana molto vantaggioso.

Toro: in questa giornata vi sentirete assaliti da una sensazione di nostalgia e malinconia. Qualcuno potrebbe cercare una persona che non vede da tempo, in alcuni casi potrebbe esserci un riavvicinamento con un ex.

Pubblicità

Momento positivo per gli affari, contrasti in amore.

Gemelli: quella di mercoledì 3 luglio, come d’altronde l’intero mese, si rivelerà una giornata interessante per i sentimenti, non solo per chi vive in coppia ma anche per i single che potrebbero incontrare la persona dei loro sogni. Tuttavia delle problematiche di carattere economico potrebbero crearvi dei momenti di nervosismo e agitazione.

Cancro: sarà una giornata piatta per quanto riguarda il lavoro, ma un bel recupero interesserà la sfera sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi nei giorni precedenti ha avuto dei contrasti con il partner, potrà cercare un confronto e ristabilire l’armonia. I single potrebbero fare conoscenze intriganti, ma nulla di importante per il futuro.

Leone: sono giornate importanti per il segno, con l’inizio di luglio infatti sarà possibile risolvere alcune problematiche nate durante il mese precedente e fare progetti per il futuro, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Anche in ambito lavorativo le cose sembrano andare per il verso giusto, in queste giornate qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa.

Vergine: dopo un giugno turbolento, soprattutto per i sentimenti, arriva un momento di recupero e serenità per il segno. Le controversie amorose potranno essere risolte, chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione potrà fare affidamento su un quadro astrale positivo. Gli astri sono dalla vostra parte anche per quanto riguarda il lavoro, durante questo mese potrebbero nascere importanti progetti e/o collaborazioni.

Bilancia: sarà un mercoledì sottotono, in cui vi sentirete messi alla prova.

Pubblicità

Delle controversie potrebbero nascere in amore, è un momento di confusione ed indecisione, qualcuno potrebbe mettere in dubbio i propri sentimenti.

Scorpione: luglio 2019 sarà un mese molto positivo per il segno sia per quanto riguarda gli affari che la sfera sentimentale. In queste giornate potrete notare un buon miglioramento fisico, soprattutto se durante il mese precedente avete risentito di fastidi e malesseri fisici. È un buon momento per prendersi cura della propria salute, iniziare cure o trattamenti specifici e curare l’alimentazione.

Pubblicità

Sagittario: dopo un inizio settimana faticoso, finalmente il segno si prepara a godersi delle giornate di serenità e spensieratezza. I rapporti interpersonali saranno favoriti ed in amore sarà possibile risolvere le controversie delle giornate precedenti. Il weekend sarà il momento più fortunato dell’intera settimana, avrete voglia di stare in compagnia e i single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro.

Capricorno: la giornata inizierà con il piede sbagliato per il segno, vi sentirete di cattivo umore e non mancheranno momenti di nervosismo e tensione, soprattutto in ambito lavorativo. Anche per l’amore e un momento sottotono, i contrasti nati durante le giornate precedenti non sembrano volersi arrestare.

Acquario: sarà un mercoledì di ripresa, soprattutto per il fisico. Per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno dovuto affrontare delle controversie in ambito lavorativo, sono in arrivo delle soluzioni. Vi attende un week end interessante, le energie non mancheranno,avrete voglia di trascorrere dei momenti di svago e spensieratezza.

Pesci: quella di mercoledì 3 luglio sarà una giornata molto interessante. In ambito lavorativo sarete creativi e potreste avere delle interessanti intuizioni. Durante il nuovo mese potete fare affidamento su un quadro astrale molto positivo, non mancheranno le emozioni anche in amore. I single potrebbero incontrare l’anima gemella.