Il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, grazie agli influssi della Luna. Sarà un momento di trasformazioni e successi per quanto riguarda l’ambito lavorativo. In amore si potranno fare importanti progetti, mentre i single potrebbero incontrare la persona dei loro sogni. Per quanto riguarda il fisico, invece, non mancheranno momenti sottotono, lo stress e la tensione accumulata potrebbero causarvi un calo di energie e procurarvi banali fastidi fisici.

Ecco l’Oroscopo completo del mese di luglio 2019 per il segno dei Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Pesci, luglio 2019

Amore: il mese di luglio 2019 sarà un momento importante per quanto riguarda i sentimenti, i nati sotto il segno dei Pesci potranno fare affidamento sulla protezione della Luna. Sarà un momento ideale per fare progetti per il futuro o per riparare a problematiche nate durante i mesi precedenti. Le relazioni nate da poco, diventeranno sempre più importanti durante questo secondo mese estivo, i single potranno fare incontri interessanti e le coppie stabili potranno fare passi importanti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Particolarmente vantaggiose per il segno saranno le giornate del 10, dell’11 e del 20 e del 21 luglio.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo il mese di luglio si dimostrerà particolarmente vantaggioso per il segno dei Pesci, durante il corso di questo mese infatti potrebbero nascere progetti o accordi interessanti, destinati a regalare grandi successi con l’inizio del nuovo anno. I Pesci dunque potranno iniziare a costruire il loro futuro professionale, per farlo però sarà necessario non aver paura di esporsi, di avanzare una proposta o far valere una propria idea.

In questo mese tutti saranno avvantaggiati dalle stelle, chi conduce un’attivita in proprio, chi da anni lavora per la stessa azienda e desidera maggiori responsabilità, chi è alla ricerca di un impiego e i giovani alle prime esperienze. Dunque sfruttate al massimo questa positività delle stelle, ma fate attenzione all’opposizione di Giove, che potrebbe portare a delle controverso di tipo legale.

Salute: dunque il mese di luglio sarà ricco di novità ed impegni, inevitabilmente questo creerà dei momenti di tensione e piccoli fastidi fisici.

Il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi dei momenti di riposo, soprattutto durante i fine settimana. Continuate dunque ad impegnarvi per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma non dimenticate di ricaricare il fisico. Seguire una corretta alimentazione vi aiuterà a non risentire eccessivamente dei picchi di calore e preservare la carica energetica.