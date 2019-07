Le sensazioni amorose prendono il volo nelle previsioni astrali dedicate alle relazioni a due. L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì promette grandi emozioni per ciascun segno zodiacale.

Sensazioni profonde nell'oroscopo dell'amore

Ariete: la Luna dal cielo astrologico del Cancro vi infonde il desiderio di approfondire gli affetti familiari con entusiasmo e il senso del matrimonio sarà molto sentito. Approfittate dunque di Venere che è in posizione favorevole e beneficiate di queste sensazioni.

Toro: vi sentite molto liberi di affermare la vostra indipendenza in coppia e desiderate sperimentare maggiori sensazioni, tanto che se quelle attuali non vi soddisfano come vorreste, non penserete due volte a cercarvene di altre al di fuori della coppia. Luna e Urano scombussolano il vostro modo di amare, quindi andate adagio.

Gemelli: in coppia, avrete la sensazione che il partner si aspetti sempre di più da voi. In questo modo farete di tutto per rendervi interessanti ed evitare che la persona amata si allontani.

Forse questo atteggiamento è innescato da una vostra intolleranza verso voi stessi.

Cancro: la Luna entra nel vostro cielo e vi dona un maggiore intuito pronto per essere utilizzato in coppia. Una nuova intelligenza sensibile si fa strada nel soppesare l'amore, in modo consapevole. Sono previsti splendidi e sereni momenti da vivere nel focolare domestico.

Leone: non vivete l'amore in modo troppo severo. Una certa durezza dei vostri sentimenti è il risultato dell'applicazione di un'auto-disciplina forse derivante da precedenti delusioni amorose.

Trovate un modo per esternare ciò che provate in coppia.

Vergine: nuovi e interessanti aspetti della relazione di coppia si affacciano all'orizzonte, dovrete solo aprirvi al nuovo evitando di 'cristallizzarvi' nei sentimenti. Saturno e Urano vi invitano a investire pazienza in coppia, presto le rivoluzioni avverranno.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: forti dell'influsso di Giove, Mercurio e Marte favorevoli, nulla vi sembra difficile da affrontare e anche il destino non vi spaventa, anzi vi sprona a fare sempre di più nella coppia per raggiungere i vostri obiettivi.

Un entusiasmo positivo vi accompagna e non vi lascia mai, scacciando via la pigrizia con decisione.

Scorpione: adesso avete bisogno di credere in un futuro importante per il benessere della coppia, allora utilizzate l'energia marziana in modo costruttivo, vincendo l'indecisione e la pigrizia. Le emozioni interiori cercano di uscire allo scoperto, imparate ad ascoltarle.

Sagittario: un'eccessiva possessività non ha nulla a che vedere con il vostro modo di essere positivo e disponibile, quindi siate più aperti all'amore e fidatevi del vostro partner.

Forse questo atteggiamento deriva da una mancanza di fiducia in voi stessi che si ripercuote sulla persona amata.

Capricorno: l'influsso di una Luna in opposizione si fa sentire e vi incita a chiudervi in voi stessi. In coppia, vi sentirete incompresi dal partner e tenderete molto al vittimismo, ma cercate di analizzare prima voi stessi evitando di scaricare la colpa solo sulla persona amata.

Acquario: approfittate ancora del transito favorevole di Venere in Gemelli, poiché l'astro dell'amore tra un po' si sposterà nel domicilio adiacente.

L'amore diventa più garbato e profondo, quindi via libera all'esternazione delle emozioni tutte da investire nella relazione a due.

Pesci: vivrete la quotidianità di coppia e i momenti di passione in modo molto profondo e armonico. Siete molto innamorati e ricambiati dal partner, tutto procede a meraviglia e vi aprirete all'ascolto di alcuni amici che vi elargiranno buoni consigli.