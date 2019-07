L'Oroscopo del giorno 16 luglio 2019 punta l'attenzione sull'imminente Luna piena, pronta a prender vita dal settore del Capricorno. L'Astro terrestre formerà uno splendido 'disco dorato' alle ore 21:38 della sera: ma quali saranno le influenze sulle previsioni astrali? Senz'altro il Plenilunio invoglia alla buona riflessione, quasi fosse fatta apposta per soppesare, pensare e valutare. Bene, tornando al nocciolo della questione, le odierne previsioni zodiacali, iniziamo pure a mettere in rilievo i più fortunati in assoluto: Bilancia e Capricorno, quest'oggi al vertice della nostra classifica quotidiana meritatamente a cinque stelle.

Questo martedì altresì non farà mancare nulla in quanto a positività nemmeno agli amici del Sagittario e dell'Acquario, anch'essi abbastanza favoriti in ambito sentimentale ma in questo frangente classificati a quattro stelle. A soffrire un po' più del dovuto invece, secondo quanto messo in conto dalle previsioni di martedì 16 luglio, quasi certamente coloro nati in Scorpione e Pesci rispettivamente valutati con il 'sottotono' e il 'ko'.

Delusi? Calma e sangue freddo, piuttosto andiamo a scoprire consigli e rimedi offerti dalle stelle da sfruttare nei settori relativi all'amore e al lavoro. A seguire la scaletta con le stelle del giorno e, subito dopo, le predizioni per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 16 luglio 2019

Il prossimo martedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline, nel frangente interessante il giorno 16 luglio 2019, come anticipato risultano Bilancia e Capricorno ambedue super favoriti sia in campo sentimentale che nelle vicissitudini quotidiane in generale.

A portare una sensazione di positività sarà senz'altro la Luna in Capricorno, senz'altro dispensatrice di ottime opportunità ai segni direttamente interessati, ovviamente da sfruttare nelle situazioni più difficili. A breve distanza da quest'ultimi, Sagittario e Acquario, valutati a quattro stelle dall'Astrologia del momento. Vediamo di appurare qualcosa in più anche in merito agli altri segni passando direttamente alla scaletta seguente:

★★★★★: Bilancia, Capricorno (Luna piena nel segno);

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 16 luglio, amore e lavoro

Bilancia - Una giornata piacevole è dir poco?

Senza dubbio questo è il senso: si prevede infatti un periodo tranquillo, tutto impostato sulla serenità e sul buon dialogo soprattutto con le persone del vostro giro. In amore, sarete particolarmente romantici e poetici, vivrete una giornata idilliaca con la persona amata. Vedrete tutto rosa e fiori ed avrete un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista. In coppia ristabilirete un ottimo feeling con la persona amata, un bel dialogo e una più ampia complicità.

Il vostro partner vi sosterrà in tutto ciò che farete e vi sarà sempre accanto, anche se qualcosa dovesse andare storto. Single, la vostra vita sentimentale sarà sorprendente, avrete voglia di mettere su una famiglia al completo, con tanto di figli. Allora, che aspettate? Trovate subito chi la pensa come voi: le previsioni del giorno invitano ad armarsi di coraggio ed iniziare a darsi da fare. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione affidatavi da poco e la porterete a termine con successo, in alcuni casi ricevendo anche elogi e/o note di merito.

Scorpione - Partirà inaspettatamente 'sottotono' questo vostro martedì a settimana appena iniziata. In alcuni frangenti, forse, troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di un amico stretto o di un parente, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone. Pertanto, visto l'attuale cielo poco raccomandabile gli astri invitano alla calma assoluta. In amore, avrete degli scontri a causa di una vostra eccessiva rigidità. Dimostrerete la vostra testa dura e sarete parecchio scontrosi nei riguardi di chi vi vuole bene, sicuramente senza un motivo preciso. Single, avete bisogno di lasciar andare alcuni dei vostri principi per sfruttare al meglio quei pochi influssi positivi che dovessero far da cornice alla vostra vita sentimentale. Non rischiate di perdervi nel passato, anzi concentrarvi sul presente e vivetelo. Nel lavoro invece, in questa giornata troverete pane per i vostri denti e la vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che forse lo sarà molto più di voi. Più che di caparbietà si parlerà di farvi cambiare opinione, considerato che siete spesso irremovibili su alcune posizioni, facendole passare erroneamente per vostre verità.

Sagittario - Questo parte della settimana per tanti Sagittario inizierà in maniera poco eclatante, poi però si riprenderà lievemente sul finire del periodo. Certamente le quattro stelline a corredo alla lunga risulteranno abbastanza positive anche se bisognerà tenere bene in osservazione le questioni di una certa importanza. In amore, sarà una giornata positiva per la comunicazione. Diciamo che in molti casi potrebbe essere davvero il momento adatto per cercare un accordo, magari per poter parlare apertamente delle vostre aspettative oppure per seppellire l'ascia di guerra. Riuscirete per una volta finalmente a vivere tranquilli? Single, la vostra vita sentimentale sarà in prima linea tra le tante cose messe in programma in questa giornata. In molti potreste aver bisogno di 'toccare con mano' magari per fare esperienze nuove, molte delle quali alla base delle vostre prossime esigenze sentimentali. Adesso per voi cuori solitari sarà il momento di capire cosa veramente si vuole e cosa fare... Nel lavoro, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che si presenteranno. Consiglio: dovreste cercare di domare la vostra impulsività per ottenere successo.

Capricorno - Il prossimo martedì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del Capricorno. Grazie alla splendida Luna nel segno, pronta a divenire piena a tarda serata, potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete. Le predizioni di martedì pertanto vedono il periodo perfetto per le cose d'amore: dichiarate i vostri sentimenti e riversateli con gioia sulla persona amata, la vostra sincerità sarà veramente spiazzante e questo incrementa il vostro carisma. Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà il buonumore. Una ventata di sensualità vi avvolgerà ed un amore appagato potrebbe colorare ogni sfumatura dei vostri pensieri. Vi aspetta una giornata decisamente fortunata! Nel lavoro, sarete ricercati perché riuscirete a creare un clima lieto, fatto di rispetto e fiducia nei confronti di tutti. Consigli e confidenze saranno il vostro punto forte nei confronti dei colleghi.

Acquario - Questa parte della settimana per voi Acquario si annuncia abbastanza positiva e di buon augurio, almeno sulla carta. Secondo l'Astrologia quotidiana riguardo i rapporti affettivi in particolare, il periodo si orienterà verso la pace e la buona tranquillità: il vostro senso dell'umorismo e la voglia di vivere vi avvicinerà moltissimo alla persona amata con assoluta complicità a far da padrone. In campo sentimentale, sarete molto interessati ad analizzare il pensiero del vostro partner e di avere una migliore comprensione di ciò potrebbe renderlo docile nei vostri confronti. Troverete un modo per capirvi al meglio e di trascorrere del tempo da soli insieme. Single, avrete la capacità di mettervi in risalto e di migliorare le vostre qualità di persuasione. Sarà tempo di optare per nuovi incontri e gettare il vostro destino al vento ed attendere che qualcuno lo afferri... Nel lavoro invece, il momento risulterà essere propizio per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi proficui in un futuro molto prossimo. Delle opportune scelte cambieranno in meglio il vostro operato.

Pesci - Il prossimo martedì inizierà abbastanza male per voi Pesci. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. Secondo l'oroscopo del giorno 16 luglio intanto, riguardo l'amore, l'accento sarà posto sul vostro partner, le vostre domande saranno tutte indirizzate su di lui/lei: in realtà, diciamocela tutta, i vostri dubbi provengono solo da voi! Fatevi un esame di coscienza e capite/scoprite cosa c'è che non va in voi in questo momento. Se single invece, non avete alcun motivo di essere dubbiosi, le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Questo giorno risulterà per voi non troppo positivo a causa della Luna, nel frangente vi remerà decisamente contro: pazientate... Nel lavoro, purtroppo anche in questo settore si presume possa essere una giornata nera. In qualche caso si presenteranno dei problemi assolutamente imprevisti. Il vostro umore sarà pessimo, vedrete tutto grigio e senza via di fuga: calma, passerà.