La giornata di lunedì 5 agosto per i nativi sotto vari segni sarà impegnativa e dedicata perlopiù all'aspetto lavorativo, con l'Ariete, lo Scorpione e la Vergine in una situazione decisamente più “scomoda” delle altre. Il Toro e il Sagittario invece dovranno fare particolare attenzione a non vagare troppo con la mente, perché in tal modo potrebbero tralasciare qualcosa che potrebbe essere estremamente importante per il lato pratico del loro lavoro.

A seguire, le previsioni per tutti i segni della giornata di lunedì 5 agosto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la scarsa voglia di lavorare ad inizio mattinata vi metterà in un profondo stato di agitazione. Fortunatamente sarete in grado di riprendere le redini della situazione prima che si arrivi a problemi ben più gravi.

Toro: anche se sarete fisicamente sul posto di lavoro, avrete la mente proiettata altrove e sarete distratti. Per ora comunque dovrete dedicare energie e concentrazione alle faccende e ai progetti lavorativi, perché daranno dei frutti decisamente interessanti.

Gemelli: i sentimenti la faranno da padrone in questo lunedì, con il partner che vi troverà estremamente seducenti e gli amici vi reputeranno divertentissimi. Meglio anche il lavoro, buoni i rapporti con i colleghi e con il capo.

Cancro: giù di corda, ora per un motivo ora per un altro. Tenderete a sospirare molto facilmente, ad infastidirvi facilmente e a trovare certi atteggiamenti dei colleghi decisamente al di fuori della vostra soglia di sopportazione.

Leone: qualche ostacolo di carattere gestionale sul posto di lavoro non vi impedirà di essere celeri ed efficienti come al solito, ma fate attenzione a qualche invidia che aleggerà fra i colleghi, soprattutto fra quelli più antipatici.

Vergine: proprio non avrete voglia di alzarvi dal letto, o comunque di recarvi sul posto di lavoro. Può sembrare strano per voi, ma la salute e la perdita di energie renderanno necessario trovare dei rimedi il prima possibile.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi sentirete più freschi del solito, dotati di una energia “sconosciuta” che vi farà uscire di casa con il sorriso. Meglio rimanere su questa linea e quindi non strafare troppo anche se vi sentirete forti più che mai.

Scorpione: umore a terra. Non ci sarà niente che vi entusiasmi, anzi, forse qualche faccenda in più sul lavoro vi metterà in condizione di mal sopportare la minima incombenza o il minimo ostacolo.

Giornata “no”.

Sagittario: sarete frizzanti, un'idea nuova vi entusiasmerà più del solito, soprattutto se avrete a che fare con qualche viaggio, o comunque con qualche strappo alla regola. Organizzatevi.

Capricorno: "macchine" da lavoro fin dal primo mattino. Nella giornata di lunedì non vi sfuggirà proprio niente, nemmeno il più piccolo dettaglio che, per quanto insignificante, potrebbe essere ostico per il proseguimento del pomeriggio.

Acquario: vecchi amici si affacceranno sul vostro sentiero e avrete il piacere di ritrovare qualcuno che un tempo è stato estremamente importante per la vostra sfera emotiva e sentimentale. Sarà bene riflettere sul da farsi.

Pesci: scoverete qualcosa che amavate fare da bambini o da adolescenti, riproponendolo a voi stessi con una chiave di lettura diversa e del tutto interessante. Sarà un modo per distrarvi un po' da qualche problema lavorativo.