L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì propone un percorso evolutivo per ciascun segno zodiacale, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza oltre che delle emozioni, utile per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Una nuova evoluzione nell'oroscopo dell'amore

Ariete: cordiali e affascinanti, vi aprirete all'approfondimento dell'amore di coppia con fare elegante e garbato. L'influsso venusiano dei Gemelli, miscelato a un potere benefico mercuriano, stimola il vostro intelletto in maniera brillante.

Ne gioverà molto la comunicazione di coppia.

Toro: le vostre opinioni sono molto originali e non in linea con quelle del partner, quindi potrebbero sorgere dei disguidi ingigantiti dal vostro eccessivo orgoglio. Non siate troppo polemici in coppia, piuttosto discutete animatamente contenendo un modo di fare troppo contestatore.

Gemelli: sarete molto affascinanti nel vostro atteggiamento garbato e nel modo di parlare. Ciò non passerà di certo inosservato al vostro partner che non potrà resistere al vostro fascino.

Allegri e di buon umore, trasmetterete la vostra positività in coppia, attenzione solo a un'eccessiva sensibilità derivante da una Luna in domicilio.

Cancro: la vostra anima è in continuo perfezionamento e i nodi lunari agiscono in sinergia positiva con il Sole, elevando la vostra coscienza a nuove esperienze di coppia. Sarete più controllati e saggi nei confronti del partner e molto volitivi nell'intraprendere un percorso consapevole che smorza le vostre debolezze.

Leone: instancabili nel vivere gli affetti in maniera profonda e intellettiva, sarete audaci e coraggiosi nell'affrontare qualche eventuale controversia di coppia. Molto pratici e battaglieri, vivrete l'amore con un nuovo impegno.

Vergine: vivrete la relazione di coppia con maggiore responsabilità, organizzando il tutto e curando molto anche i piccoli dettagli. Una nuova profondità di pensiero vi investe e desiderate concretizzarla nella coppia con spirito positivo.

Percezioni sottili nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i vostri obiettivi amorosi sono ben chiari e cercherete di concretizzarli attingendo a una formidabile forza interiore che è il frutto degli influssi solari e saturniani. Renderete al meglio in coppia sfruttando le occasioni favorevoli per entrambi, con tempestività e concretezza.

Scorpione: intelligenza ed emozioni sono ben miscelate nel vostro cielo e vi conferiscono un fascino fuori dal comune.

Sarete anche molto artistici, introducendo nella relazione di coppia una buona dose di originalità che non guasta mai.

Sagittario: la vostra mente è molto laboriosa e un'intelligenza acuta vi fa essere molto accomodanti con il partner. Non siete molto sicuri di voi stessi e vi appoggerete alla persona amata con animo modesto, ma questo comportamento di sicuro non accenderà discussioni in coppia.

Capricorno: in coppia, riscontrerete una certa difficoltà nell'equilibrare razionalità ed emozioni.

I sentimenti si antepongono alla ragione e questo stato d'animo potrebbe creare delle problematiche in quanto potreste sentirvi criticati dal partner, quando invece egli cerca solo di farvi ragionare.

Acquario: l'opposizione di Marte e Mercurio si fa sentire nella vostra relazione, rendendovi molto nervosi e litigiosi. Forse gli eccessivi impegni lavorativi vi snervano, quindi sarebbe meglio se vi ritagliaste alcuni momenti per approfondire gli affetti di coppia con maggiore serenità.

Pesci: sensibili nei confronti del partner, vi immedesimerete nel suo idealismo condividendo tutto ciò che lui/lei pensa e fa. Sarete molto aperti all'ascolto, anche se una certa visualizzazione surreale derivante dal fatto di sognare a occhi aperti, vi fa diventare piuttosto irrequieti.