L'Oroscopo del giorno 9 luglio 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo martedì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la seconda giornata della corrente settimana che inizia domani: pronti a scoprire i segni fortunati di questo martedì? Senza alcuna remora in merito, mettiamo subito sotto analisi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci facendo una prima cernita sui migliori e peggiori del momento.

Tra i sei appena citati, pochi i super-favoriti dalle stelle mentre i restanti avranno a che fare, chi più e chi meno, con una quotidianità meno fluida. Diciamo che a poter beatamente gongolare nel corso della giornata uno solo, tra i sei sotto analisi nel frangente. Pertanto, ad avere il piacere di stare sulla cresta dell'onda, astrologicamente parlando, saranno meritatamente coloro appartenenti a Pesci, nel periodo valutati al 'top del giorno'.

Discreto il frangente, diciamo pure abbastanza pregno di positività, anche per coloro nativi in Bilancia: sostenuti da astri potenzialmente in grado di rendere la giornata positiva, i nati nel predetto segno di Aria potranno contare su un periodo a cinque stelle. Cosa succederà invece ai restanti segni? In base a quanto emerso dalle previsioni di martedì 9 luglio a dover sottostare a momenti abbastanza impegnativi saranno gli amici nati nel segno del Capricorno e dell'Acquario.

Allora, senza indugio passiamo pure a dare voce all'Astrologia quotidiana svelando la situazione segno per segno, non prima però di aver messo in chiaro la classifica parziale da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 9 luglio

Ansiosi di scoprire cosa porterà di interessante questo nuovo martedì d'inizio settimana? A dare una giusta risposta, almeno si spera, sarà la nostra nuovissima classifica stelline impostata quest'oggi sulla giornata del 9 luglio 2019.

In primissimo piano, come anticipato già in apertura, gli amici appartenenti al segno dei Pesci, valutati con il massimo della positività espressa dalla posizione 'top del giorno'. Per i restanti segni, a seguire è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo martedì 9 luglio, amore e lavoro

Bilancia - La giornata di martedì potrebbe essere davvero molto sentita, diciamo pure ottima da vivere.

In generale il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come anche in quello puramente lavorativo. In amore, aprite totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così facendo riuscirete a far trasparire quel rassicurante senso di gioia e sicurezza indescrivibile a parole. Le condizioni saranno perfette per rilassarvi in tutta tranquillità in compagnia del vostro partner: preparatevi a valorizzare appieno i doni che sicuramente il 'buon Cupido' senz'altro elargirà.

Siate felici insieme, perché il vostro rapporto sta diventando ogni giorno che passa sempre più stabile e sicuro. Single, vi sentirete al massimo delle vostre energie e darete il meglio di voi stessi in amore. Anche chi si è separato da poco riuscirà a trovare una nuova intesa, senza faticare troppo. Quasi certamente in molti farete un incontro che potrebbe cambiare il corso della vita futura: le previsioni del giorno invitano a non lasciare cadere nessuna possibilità che dovesse presentarsi nel periodo. Nel lavoro, sarà ottima questa giornata soprattutto per la crescita professionale, sia dal punto di vista delle mansioni che da quello economico. Saranno favoriti nuovi contratti.

Scorpione - La giornata in esame quest'oggi si presume possa essere non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. In amore, il periodo sotto analisi nel contesto vi sorriderà abbastanza e potreste in qualche caso anche riuscire a cogliere buoni risultati grazie al sestile Urano-Venere, per voi speculari positivi al 60%. Una parte della Luna poi vi renderà flessibile ad ogni esigenza che dovesse essere richiesta dal partner. Diciamo pure che avrete un lasciapassare per una giornata tranquilla e abbastanza nella norma. Single, dovrete fare tesoro dei buoni consigli degli amici (quelli veri) prima di prendere decisioni importanti. Uscite con qualcuno di loro, magari potreste incontrare una persona che vi ispira: a chi di voi Scorpione interessa tale ipotesi? Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi: avrete infatti, l'opportunità che tanto cercavate. Tenetevi pronti a mettere in mostra tutta la vostra professionalità in modo da favorire credibilità e stima.

Sagittario - Una giornata buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, sottoponendo la giornata del 9 luglio ad osservare un andamento con alti e bassi. In amore, potrà sicuramente essere una buona giornata specialmente se avrete intenzione di fare un’analisi accurata su ciò che vi ha reso la vita problematica negli ultimi tempi. Potrete intanto cercare di recuperare l’intesa col partner, magari iniziando con il ristabilire la buona armonia di sempre: perché non programmare una tranquilla passeggiata in riva al mare, magari al tramonto? Single, inizierà un buon periodo per la vita privata di molti Sagittario. Il vostro Giove, nel frangente in ottimo sestile alla Luna in Bilancia, senz'altro asseconderà molti desideri regalando magnifici instanti da condividere con la persona del cuore. Siate comunque moderati in tutto e attenti a non forzare la mano sui sentimenti, ok? In vista potrebbero esserci anche nuove conoscenze, alcune delle quali molto interessanti per voi. Nel lavoro, con Marte e Mercurio entrambi speculari negativi al 75%, sarete poco dinamici e ancor meno esuberanti del solito. Se qualcuno di voi stesse pensando di cambiar lavoro, fatevi qualche conto veloce, varrà la pena...

Capricorno - Partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure 'sottotono') questo vostro martedì d'inizio settimana. Il periodo valutato nelle predizioni di oggì con le quattro stelle della normalità sarà poco impegnativo nei riguardi delle situazioni legate all'amore. Intanto, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. Attenti però a non farvi prendere troppo dalla foga su eventuali discussioni pratiche che avrete in giornata con lui/lei. Non basta dimostrare 'solo' il vostro sincero impegno: potreste essere criticati da chi avete nel cuore per non essere abbastanza romantici. Siate pronti a sbalordire con qualche sorpresa speciale, vedrete che andrà molto meglio... Single, sarete di buon umore e ben disposti a ricominciare tutto da capo, addirittura anche a dimenticare eventuali rancori. Approfondite le vostre capacità, toglietevi quella corazza 'da duri' e fatevi avanti: qualcosa di buono accadrà, se non immediatamente, almeno entro i prossimi cinque o sei giorni! Nel lavoro altresì, potrebbe rivelarsi un periodo abbastanza faticoso. Durante questa giornata si prevedono parecchie scontrosità, il che vi impedirà di rimanere concentrati. Il vostro umore potrebbe risentirne perciò abbiate pazienza, passerà.

Acquario - In arrivo un martedì 9 luglio in linea di massima negativo. Infatti, visto il quadro astrale non buono, la giornata interessante questa parte della settimana è stata valutata con la spunta del 'ko', perciò potrebbe presentare più di qualche problemino da risolvere. In campo sentimentale, le delusioni amorose potrebbero essere dietro l'angolo: se avete sbagliato tempo addietro, cercate di farvi perdonare dalla persona amata. Non servirà a niente portare 'il muso' o rimanere in un angolino a piangervi addosso, sappiatelo! Intanto rimediate alla meno peggio, di certo le cose inizieranno ad andare in modo diverso, sicuramente più accettabili. Single, un ostacolo oppure un piccolo fallimento potrebbero crearvi qualche problema. Potreste sentirvi delusi, ma questo servirà a farvi reagire cercando magari anche solo un sentimento di rivalsa alla prima occasione. Attenti alle sviste in campo sentimentale, sensibili come sempre all'ammirazione degli altri, potreste incappare in qualche tranello teso al vostro cuore... Nel lavoro invece, non ci saranno le occasioni per attuare quel progetto desiderato: talvolta ci si deve saper accontentare. Sfruttate la giornata odierna per riflettere sulle situazioni in sospeso, dando la priorità a quelle realmente attuabili.

Pesci 'top del giorno' - Martedì di grinta, energia, determinazione e voglia di fare pronte ad accompagnarvi nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo del giorno 9 luglio, la presenza della Luna in Bilancia sarà per voi una garanzia di successo nei diversi campi della quotidianità. In generale, cercate di vivere al meglio la vostra vita di ogni giorno, magari iniziando (sulla carta) nuovi progetti per futuro. Riguardo l'amore, la vostra compostezza vi aiuterà a trovare le parole giuste per abbordare una questione delicata con il vostro partner e risolverla insieme positivamente. Siate completamente aperti su ciò che è veramente importante per voi così da essere a fine giornata pienamente soddisfatti. Se single invece, si presume possa essere una giornata ideale specie per chi desidera investire in un progetto d’amore oppure intende perseguire obiettivi importanti. Risvolti interessanti anche per le storie nate da poco: ottime opportunità di incontri per chi è ancora alla ricerca della persona giusta con la quale condividere il proprio avvenire. Nel lavoro intanto, godrete di una bellissima intesa con colleghi e collaboratori. Offrirete e riceverete solidarietà e sostegno nei momenti più ardui e in alcuni casi avrete ottime occasioni di guadagno.