L'Oroscopo dell'amore per i single spinge la fortuna al massimo per beneficiare ciascun segno zodiacale e fare in modo che essi si approccino all'amore in maniera più decisa e consapevole. Le effemeridi planetarie dettano legge nelle previsioni astrali di lunedì e favoriscono soprattutto Vergine, Cancro, Scorpione, Pesci e Toro.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore

Ariete: la vostra sfera sentimentale è pronta per avviare una trasformazione che seppur dolorosa vi servirà per evolvere.

Pubblicità

Pubblicità

Avete rimandato oltre un raffronto con la vostra interiorità ma adesso è giunto il momento di crescere, per aprirsi all'amore con maggiore intensità.

Toro: non è un periodo semplicissimo per l'amore, ma cercate di ritrovare il sorriso, riuscirete ad affrontare tutte le situazioni impreviste con maggiore calma. Se sorridete sarete più affascinanti e positivi. Chissà che qualcuno non venga colpito dal vostro charme.

Gemelli: all'improvviso i dubbi vi assalgono e forse sono prodotti da un Nettuno che dalla casa astrologica dodicesima, vi confonde le idee immergendovi in un mondo surreale.

Pubblicità

Questa sensibilità sospettosa entra nel vostro subconscio e cambia il vostro comportamento nei confronti dell'amore.

Cancro: più tranquilli e sereni con voi stessi, riuscirete ad approcciarvi agli altri in modo più sereno e sensibile. Nuove emozioni entrano a colorare la vostra sfera sentimentale e Venere vi è propizia, quindi non tergiversate, coltivate l'amore che sta per nascere.

Leone: non impuntatevi nel mettere in pratica alcune strategie che avete deciso di concretizzare a tutti i costi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A volte alcuni sogni non si realizzano perché non sono adatti al vostro benessere. Occorrerà un piano b che renda la vostra sfera amorosa più elastica.

Vergine: una forza quasi sovrannaturale e magica vi lambisce come in un abbraccio, rendendovi molto sensibili nei confronti degli altri. Sarete molto comprensivi e aperti all'ascolto, tanto che chi vi starà di fronte sarà attratto da questo atteggiamento positivo come una calamita.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le occasioni di svago e divertimento non vi mancheranno di certo e anche se Venere è in quadratura e rende l'amore un po' restio a prendere il volo, potrete contare sempre su Marte e Mercurio che amplificano il vostro charme e la vostra empatia.

Scorpione: molto equilibrati e per niente stressati, riuscirete ad individuare chi vi fa stare bene grazie a una forza premonitrice che solo la Luna sa garantirvi. Non sarete del tutto onesti nei confronti di un ammiratore e utilizzerete la tecnica del bluff per sondare questo nuovo terreno amoroso.

Sagittario: più sereni con voi stessi, riuscirete ad approcciarvi all'amore in modo più positivo e ottimistico, mettendo in evidenza le vostre qualità migliori.

Pubblicità

Più consapevoli e fiduciosi nelle vostre capacità, cercate solo di non essere troppo testardi nel portare avanti le vostre idee a tutti i costi.

Capricorno: quello che desiderate adesso dall'amore è una persona che vi coinvolga non solo sentimentalmente ma anche intellettualmente. Stanchi delle solite avventure prive di significato, vi approccerete alle nuove storie con spirito consapevole e sarete molto selettivi nella scelta del partner.

Acquario: come un fiume in piena, potrebbero salire a galla tutte le vostre tensioni celate da troppo tempo nel cuore.

Pubblicità

Sarà di sicuro doloroso, ma occorre che entriate in confronto con queste emozioni, per rinascere più liberi e pronti nei confronti dell'amore.

Pesci: vi occorrerà attingere a maggiore praticità per concretizzare i vostri sogni amorosi. La solita routine è soddisfacente, ma non risponde in pieno alle vostre aspettative. Quindi via libera all'approfondimento di nuove uscite, potrebbero capitare nuovi incontri interessanti per l'amore.