Le previsioni astrali di lunedì dedicate alle relazioni a due, studiando i transiti planetari favorevoli e quelli che sprigionano una sorta di sfida emotiva, spingono alcuni segni zodiacali a intavolare una guerra emozionale in cui si vede il partner come un rivale che minaccia di prendere sempre più potere in coppia. Questa sensazione viene acuita dalla presenza di Mercurio che elargisce una spiccata carica intellettiva a Leone, Bilancia, Pesci e Toro. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

Pubblicità

Pubblicità

Limiti e possibilità nell'oroscopo dell'amore

Ariete: transiti planetari non molto favorevoli per il vostro segno vi faranno assumere degli atteggiamenti capricciosi nei confronti dell'amore e del partner. Insofferenti a tutto, potreste divenire antipatici.

Toro: più vivi e impulsivi del solito, tuttavia non sarete irrazionali in coppia, anzi accetterete di buon grado alcune modifiche che abbiano un fine costruttivo per la relazione a due.

Pubblicità

Sarete proprio voi ad assumere un ruolo direttivo nei confronti di queste novità.

Gemelli: nuovi punti di vista vi saranno benefici per approfondire l'amore di coppia in maniera più realistica. Forse le vostre vedute potrebbero essere messe in discussione dal partner, ma riuscirete a trovare un punto d'incontro benefico per entrambi.

Cancro: l'influsso lunare derivante dal cielo astrologico del Capricorno si fa sentire e vi rende molto capricciosi in coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Siete alla ricerca di un'intensità amorosa che vi spinge a ottenere sempre di più dalla storia, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia tranquillo o burrascoso.

Leone: in amore, attenzione a non lasciarvi prendere troppo da alcune paure interiori che vi potrebbero far vedere il partner come un rivale, sprigionando una vera e propria guerra emotiva. Mercurio e Marte nel vostro cielo vi rendono molto intuitivi e perspicaci, quindi attenzione a non lasciarvi prendere troppo da questi impulsi mentali.

Vergine: la Luna dal cielo astrologico del Capricorno e in sinergia con Saturno, sprigiona sensazioni contrastanti. Da un lato vi è l'emotività lunare, dall'altro le pretese saturniane che spingono sprigionando dei sensi di colpa nei confronti dell'amore. Cercate maggiore equilibrio nella relazione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un atteggiamento superficiale e poco costante nei confronti dell'amore viene avviato da una quadratura di Plutone e Luna che insieme a Venere crea quasi dei pensieri ossessivi in coppia.

Pubblicità

Evitate di mettervi in competizione, come in una gara nell'acquisire maggior potere.

Scorpione: alcuni transiti planetari tesi sprigionano delle impressioni negative che vi spingono all'isolamento, come se vi sentiste inadatti in coppia. Il fatto è che vi tocca affrontare queste emozioni che gli astri vi mettono di fronte, per progredire e vivere l'amore di coppia in maniera più libera.

Sagittario: molto fieri di voi, sarete troppo critici nei confronti del partner e i vostri atteggiamenti assumeranno una rigidità che non giova all'amore di coppia.

Pubblicità

Cercate una nuova elasticità e giudicate meno nella relazione a due.

Capricorno: la Luna nel vostro cielo porta dei cambiamenti che interessano il lavoro e sarete molto presi in ambito professionale. Attenzione a non trascurare però l'amore di coppia, sono in arrivo delle intriganti novità e alcuni eventi inattesi potrebbero dare una svolta positiva alla storia.

Acquario: l'opposizione di Marte e Mercurio si fa sentire nel vostro cielo e colpisce la vostra interiorità, sprigionando l'amplificazione di alcuni vostri complessi interiori che potrebbero portarvi a mettere zizzania in coppia. Moderate questo atteggiamento pettegolo che in maniera indiretta potrebbe scocciare il partner.

Pesci: la vostra interiorità è in piena evoluzione e l'influsso di Plutone insieme a Luna dal domicilio del Capricorno, fa in modo che vengano attivate alcune emozioni celate da troppo tempo. In particolare, voi uomini in coppia avvierete una lotta emotiva con una partner che vuole detenere il potere decisionale in coppia.