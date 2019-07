L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio si prospetta molto serena per lo Scorpione, mentre per la Bilancia arriveranno nuove opportunità. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo del mese il vostro segno zodiacale vivrà dei momenti di recupero. A livello sentimentale potrete contare su maggiore serenità ed una maggiore sicurezza.

Pubblicità

Pubblicità

Venerdì e sabato saranno le giornate più fortunate, in cui potrete sfruttare al massimo le vostre potenzialità.

Toro: le relazioni amorose non sembrano essere molto tranquille. L'opposizione di Venere vi renderà parecchio nervosi e polemici. La vostra agitazione non passerà inosservata neanche in ambito professionale. Cercate di mantenere la calma il più possibile.

Gemelli: l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio è decisamente più positivo rispetto a quello degli scorsi giorni.

Pubblicità

Chi ha vissuto dei problemi riuscirà finalmente a trovare delle soluzioni valide. Grazie a Mercurio avrete ottime intuizioni in ambito lavorativo.

Cancro: delle giornate molto tese sono in arrivo, ma non mancheranno anche i momenti di gioia. Molti di voi dovranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare per raggiungere le mete desiderate. I risultati ottenuti vi ripagheranno di tutta la vostra fatica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: carisma ed energia contraddistingueranno le vostre giornate. Il vostro modo di fare renderà molto piacevole stare con voi e potreste far colpo su qualcuno di molto importante. Chi è già impegnato potrà trovare il modo di ravvivare la passione nella coppia.

Vergine: in questa settimana dal 15 al 21 luglio ci saranno parecchio cambiamenti per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni di voi stanno lavorando a numerosi progetti, ma dovrete cercare di non appesantire troppo le vostre giornate e cercare di dare una priorità alle cose più importanti, per non creare troppo stress nelle vostre giornate.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: giornate altalenanti quelle che hanno contraddistinto questo periodo. Finalmente arriverà anche per voi maggiore serenità e avrete nuove opportunità che vi porteranno a sentirvi maggiormente sicuri, specialmente in ambito economico.

Scorpione: siete delle persone molto forti, ma allo stesso tempo fragili. Non amate mostrare agli altri le vostre debolezze e preferite risolvere i vostri problemi da soli.

Pubblicità

Molto spesso però, il vostro atteggiamento rischia di essere dannoso per la vostra serenità.

Sagittario: la settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio vi vedrà in una condizione astrologica favorevole. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere delle belle notizie. Un po' di nervosismo nel weekend.

Capricorno: in questi giorni riuscirete ad acquistare maggiore sicurezza in voi stessi. State attraversando una fase di cambiamenti di cui siete molto soddisfatti.

Pubblicità

In amore potrebbero esserci delle interessanti novità, ma non dovrete avere paura di mettervi in gioco.

Acquario: tensione e nervosismo domineranno le vostre giornate e questo non sarà un periodo semplice da affrontare. Purtroppo potrebbero arrivare delle imprevisti che rischieranno di modificare in maniera sostanziale tutti i vostri piani.

Pesci: l'inizio della settimana dal 15 al 21 luglio vedrà favoriti i nati sotto il vostro segno zodiacale. Chi ha delle richieste da avanzare potrà farlo. Questo è il periodo giusto per sfruttare al meglio tutte le vostre potenzialità.