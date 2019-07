L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto vede il Leone pieno di grinta, mentre il Capricorno avrà molti impegni da portare avanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna a vostro favore vi renderà parecchio attivi e dinamici. Amate i nuovi inizi e per voi ritornare a lavoro dopo un periodo di pausa non sarà poi così difficile. Tra e venerdì e sabato potrebbe nascere qualche polemica, quando incontrerete alcuni ostacoli sul vostro cammino.

Toro: siete delle persone molto determinate e sicure. Questo lato del vostro carattere vi aiuterà ad essere molto apprezzati in ambito lavorativo. Alcuni rallentamenti sul lavoro potrebbero rendervi irritabili, ma nulla di eccessivamente grave. Non trascurate la vostra vita sentimentale.

Gemelli: nella settimana da lunedì 28 luglio a domenica 4 agosto in molti dovranno rientrare dalle ferie e ritornare alla solita vita.

Fin da subito dovrete prendervi le vostre responsabilità e adempiere ai vostri impegni. Chi ha alle prese con un colloquio di lavoro potrà ottenere buoni risultati.

Cancro: momenti altalenanti per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Potrebbero verificarsi alcune problematiche inaspettate che vi complicheranno le giornate. Potrete però contare sull'appoggio del partner. Grande recupero nel weekend.

Leone: gli astri sono in ottimo aspetto e la grinta contraddistinguerà questo particolare periodo della vostra vita. Alcuni potrebbero essere costretti a rivedere delle decisioni prese e valutare bene il da farsi. A livello sentimentale sembra essere tutto molto tranquillo.

Vergine: una settimana molto impegnativa quella che va dal 29 luglio al 4 agosto. Molti potrebbero essere carichi di impegni e sentirsi troppo sotto pressione. Siete comunque delle persone molto efficienti che sanno organizzarsi, per cui questo periodo durerà poco.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'arco delle prossime giornate avrete qualche preoccupazione in più che vi renderà instabili. Qualcuno in famiglia potrebbe non stare molto bene e questo vi rende parecchio ansiosi. Se avete problemi in amore dovete parlarne con il partner il prima possibile.

Scorpione: in questo periodo di pausa dal lavoro avete avuto modo di riflettere in maniera tranquilla su ciò che non va.

Adesso avete voglia di ripartire in maniera più spedita che mai. Se avete progetti in corso fatevi avanti e non temete di ricevere un "no". Se volete concludere qualcosa dovrete rischiare ogni tanto.

Sagittario: una settimana di emozioni positive quella dal 29 luglio al 4 agosto. Riuscirete finalmente a vivere in maniera tranquilla la vostra vita sentimentale e lavorativa. In queste giornate potreste essere anche molto fortunati sul piano economico.

Capricorno: diversi impegni lavorativi previsti in questi giorni, ma grazie alla vostra armonia riuscirete ad affrontare tutto al meglio. Siete molto determinati e questo potrebbe infastidire qualcuno che tenderà di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: il vostro essere troppo esuberanti vi porta spesso problemi nelle relazioni sentimentali. Attenzione a qualcuno che potrebbe non capire bene alcuni vostre frasi. Cercate di essere più chiari e meno irruenti.

Pesci: in questa settimana dal 29 luglio al 4 agosto sarete parecchio impegnati nel portare avanti i vostri progetti. La determinazione fa parte di voi e vi spinge e a non fermarvi finchè non realizzerete quello che volete. Attenzione però a non stressarvi troppo.