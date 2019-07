L'Oroscopo di domani 20 luglio 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline di sabato, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali sono le ultime novità riservate dalle stelle al proprio segno d'appartenenza? Vediamo di soddisfare subito l'eventuale sete di sapere annunciando prontamente una splendida giornata per gli amici Gemelli, quest'oggi posizionati al 'Top del giorno'.

Certamente, a gongolare nel periodo in quanto sostenuti al massimo da ottime effemeridi, saranno anche coloro nativi in Toro e Leone. Ambedue i predetti simboli astrali sono stati valutati a cinque stelle per questo inizio weekend, ovviamente sia in campo sentimentale che nel reparto lavorativo. Poco positivo il frangente esaminato purtroppo, sempre secondo quanto lasciato intendere dalle previsioni zodiacali del 20 luglio, per quelli del Cancro, sottoposti alle difficoltà portate da una giornata valutata con la spunta del 'ko'. Pronti a scoprire di più? Bene, tutto specificato nei minimi dettagli nei paragrafi a seguire.

Classifica stelline 20 luglio 2019

Questo sabato, prima giornata di weekend della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben tre segni, tra i sei analizzati nel contesto. A dominare la scena nella classifica di oggi, come sempre tra l'altro, le stelline attribuite ad ognuno dei simboli zodiacali, impostate ovviamente sul 20 luglio 2019. A questo punto la domanda sorge spontanea: quali sono i segni potenzialmente in grado di sfruttare al massimo la giornata di questo sabato?

Ebbene, in questo frangente ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento solamente Gemelli, Toro e Leone visti poc'anzi in anteprima. A questo punto inutile perdersi in quisquilie inutili, molto meglio andare subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori, segno per segno. Il responso:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★: Cancro.

Oroscopo sabato 20 luglio, le previsioni

Ariete - In arrivo un sabato 20 luglio abbastanza efficace in molte situazioni, buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente la giornata di fine settimana.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, qualche battibecco potrebbe senz'altro venir fuori a far da cornice a più di una scaramuccia con la persona amata: potrà irritarvi come anche passare in secondo piano, l'importante è non drammatizzare in quanto si tratterà di una nuvola passeggera. Single, un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva vi coglierà di sorpresa. Fatevi coraggio e prendete tempo prima di decidere su cosa fare, ok?

Consiglio anti- timidezza: puntate sul gioco di sguardi, spesso efficaci più di mille parole... Nel lavoro invece, aspettatevi qualche buona soddisfazione personale: l'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che fate saranno la chiave magica per un eventuale successo.

Toro - Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Toro la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai, con in primo piano una meravigliosa Luna in Pesci, nel frangente in ottimo sestile al vostro Urano.

In amore, grazie all'influsso positivo dell'Astro della Terra, oggi e domani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di vivere alla grande la giornata. La vostra vitalità sarà contagiosa soprattutto in coppia, il che vi farà godere un periodo sereno e spensierato, perfetto sotto molti punti di vista. Single, vi attende un inizio weekend esuberante! In molti vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Diciamo pure che è ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che avete e datevi da fare. Nel lavoro, parlando prettamente di economia e finanze, potrebbe arrivare qualche piccolo guadagno in più. Occhio se operate sotto contratto: probabile ritardo o intoppo legato ai soldi da gestire con attenzione.

Gemelli 'top del giorno' - Ottimo periodo per affrontare, discutere, decidere o mettere in pratica qualsiasi cosa possa passare per la mente di voi Gemelli. Specialmente le situazioni in bilico tra positività e negatività legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato, di certo troveranno una giusta soluzione. In tal senso, le predizioni di sabato vedono pertanto un inizio weekend favoloso! In amore, massima dolcezza e fascino: se in coppia c’è maretta, parlarne sarà la cosa migliore da fare, cercando altresì di tamponare sul nascere eventuali problemi. Guardarsi dentro senza remore e in sincerità sarà fondamentale: di certo non troverete nulla che non si possa chiarire. Single, sotto i migliori auspici questa parte finale della settimana, senz'altro pronta a mettere a disposizione momenti davvero belli, degni di essere vissuti secondo le aspettative di ognuno. Nel lavoro, farete un grosso salto di qualità ma non potrete sottrarvi al 'dovere' che vi aspetta. Diciamo che potrete finalmente approfittare della vostra capacità di persuasione per ribaltare una situazione per voi importante.

Cancro - Vista la classifica del giorno 20 di questo mese, il prossimo inizio weekend sarà 'nero' per voi del Cancro, sì o no? Secondo le effemeridi di competenza del segno, sì. Pertanto, le previsioni di sabato nei riguardi dell'amore vedono l'andamento generale abbastanza sotto stress: in vista un periodo poco efficace verso il quale impegnarsi con forza. Spesso vi sembrerà di non avere le 'armi' giuste per controbattere: state calmi, una soluzione si trova sempre. In coppia in arrivo probabilmente tensioni di vario genere, in primis verso il partner. L'andamento non troppo brillante del periodo, dovuto al malumore portato da Saturno e Plutone in diretta opposizione al vostro Venere, vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie. Single, sarete talmente concentrati sui vostri impegni che finirete per trascurate tutto il resto. Vi mostrerete però abbastanza disponibili a 'giocare' all'amore. Nel lavoro infine, in più di qualche occasione potreste sperimentare la difficoltà e il relativo imbarazzo nel dover chinare il capo e accettare, pur controvoglia, un richiamo. Non ve la prendete, anzi, analizzatene i motivi e traete le conclusioni.

Leone - In arrivo uno splendido sabato, in linea generale vivibile davvero alla grande e senza risparmio. Diciamo che la giornata di fine settimana per tantissimi Leone si presuppone possa essere fortunatissima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti. In amore, si consiglia di approfittare di questa splendida giornata puntando tutto su iniziative ad ampio respiro: se potete, spassatevela tutta intera, in compagnia di chi vi ama e vi sostiene. Una sorpresina potrebbe rallegrare la giornata a più di qualcuno di voi. Single, una nuova amicizia potrebbe essere già nell'aria, forse in arrivo proprio oggi o massimo domani: non è certo che si tratti di qualcosa di definitivo, quindi attendetevi sviluppi. L'Astrologia invita molti solitari a godere soprattutto del presente, senza compromessi o tabù. Nel lavoro, intanto, se con dei semplici cambiamenti pensate di avere qualche miglioramento, bene, allora non esitate a puntare su ogni cosa in grado di catapultarvi sempre più in alto. Le novità saranno abbastanza disponibili, alcune delle quali sicuramente molto vantaggiose.

Vergine - Questa parte della settimana coincidente con il sesto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi della Vergine, si prevede portatrice di una seppur minima positività. L'oroscopo di domani 20 luglio consiglia in amore di pensare positivo: cercate di far prevalere le cose giuste, logicamente tirandole fuori al momento opportuno. In coppia soprattutto, avrete una giornata estremamente efficace grazie ad un dialogo più aperto e privo di reticenze. Quindi rilassatevi, in particolare voi già legati sentimentalmente, godendo dei momenti buoni che le stelle senz'altro dispenseranno. Single, l'emergere di nuovi desideri vi trasmetterà felicità ma potrebbe anche creare confusione nella vostra mente. Potreste apportare modifiche alla vostra situazione e convivere con essa: datevi questa possibilità oppure rassegnatevi. Nel lavoro invece, in molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità e competenze. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di un superiore. Se davvero dovesse essere così, complimenti!

