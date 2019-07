L'Oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio si prospetta all'insegna delle preoccupazioni per la Bilancia, mentre per i Gemelli saranno giornate molto impegnative. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra intraprendenza gioverà a vostro favore. Cercate di essere sempre disponibili e cordiali, anche quando non siete costretti a farlo.

A livello sentimentale la situazione non sarà invece del tutto favorevole. Alcuni stanno progettando le ferie.

Toro: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono molto sicuri di sé e determinati. Questo vostro aspetto caratteriale vi aiuterà parecchio nel portare avanti i vostri progetti. Chi sarà paziente potrà ottenere degli ottimi risultati a livello professionale.

Gemelli: chi sta facendo ritorno dalla vacanze, farà molta fatica a ripartire nella settimana dal 22 al 28 luglio.

Purtroppo sarete pieni di impegni e grandi responsabilità, che vi porteranno a ritornare operativi il più presto possibile.

Cancro: settimana altalenante quella dal 22 al 28 luglio. Le prime giornate della settimana saranno particolarmente difficili, ma se riuscirete a mantenere la calma potrete trovare una soluzione ai vostri problemi. Nel weekend ci sarà una fase di miglioramento.

Leone: la grinta non vi mancherà di certo in questo periodo.

Attenzione però al weekend, in cui potreste vivere momenti di tensione. Qualcuno potrebbe essere spinto a prendere delle decisioni importanti senza però avere la possibilità di rifletterci troppo.

Vergine: giornate molto impegnative si prospettano in questa settimana dal 22 al 28 luglio. Molti nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentirsi addosso una forte pressione. Non temete però, perchè la vostra forza di volontà vi aiuterà a superare ogni momento di difficoltà.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi ha commesso un errore potrebbe far fatica ad ammetterlo e risentire di un certo malessere. Non amate dover chiedere aiuto agli altri, ma qualcuno potrebbe doverlo fare per forza di cose. Chi ha problemi in amore non dovrà temere di esporre i propri dubbi.

Scorpione: chi è rientrato dalle ferie potrà sentire il bisogno di migliorare la propria vita quotidiana attraverso dei piccoli accorgimenti.

Qualche imprevisto potrebbe rendervi nervosi, ma cercate di pazientare.

Sagittario: l'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 vede Luna in ottimo aspetto per voi. Emozioni positive e serenità in ogni ambito della vostra vita in questo periodo. La giornata migliore quella di venerdì, dove potrete risolvere alcuni problemi rimasti in sospeso.

Capricorno: Urano vi rende molto forte e grande sintonia è prevista con il partner.

Anche in famiglia i disguidi sembreranno ormai essere acqua passata. In ambito lavorativo la vostra intraprendenza potrebbe creare gelosie nei colleghi.

Acquario: qualche discussione con le persone a voi care potrebbe portarvi qualche malessere. Chi è molto esuberante dovrà stare attento alle parole che usa, per non rischiare di infastidire qualcuno. Dovrete provare ad essere più riflessivi e meno istintivi.

Pesci: in questa settimana dal 22 al 28 luglio sarete molto decisi, soprattutto in ambito lavorativo. Vi siete prefissati degli obbiettivi da raggiungere, ma non innervositevi se non otterrete tutto e subito. Forse sarebbe il caso di ascoltare anche i consigli delle persone a voi care.