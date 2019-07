La giornata di mercoledì 7 agosto sarà piena di scontri e fraintendimenti, soprattutto per segni che ultimamente hanno subito un forte stress sia fisico che emotivo come la Vergine e il Cancro. Il piano sentimentale, invece, brillerà particolarmente per la Bilancia ed per i Gemelli con le relazioni vecchie e nuove che stanno andando a gonfie vele.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete compreso che dovrete prima sbrigare le faccende lavorative e poi fare ciò che più desiderate.

Non ci saranno limiti di sorta invece nel pomeriggio, quando potrete sbizzarrirvi soprattutto con gli amici.

Toro: divisi in due. Se da un lato sarete ancora alle prese con un progetto lavorativo di cui a stento mercoledì riuscirete a vedere la fine, dall'altro sarete già in procinto di realizzare il sogno di una vacanza a tutto tondo.

Gemelli: ottime le relazioni affettive, un po' meno quelle all'interno della cerchia dei colleghi, ma comunque positive.

Qualche successo lavorativo potrebbe far nascere qualche invidia di troppo da parte di qualcuno 'insospettabile'.

Cancro: lo stress vi porterà a riversare qualche piccola frustrazione sul partner, creando dei fraintendimenti non facilmente sanabili in tempi brevi. Concedetevi qualche svago, anche una semplice passeggiata serale.

Leone: bene l'aspetto sentimentale, avrete raggiunto una intesa invidiabile con il partner e punterete ad averla anche nei confronti di qualche amico con cui ultimamente avete litigato o avuto dei diverbi importanti.

Vergine: potrebbe scoppiare una lite sul posto di lavoro con i colleghi, o comunque ci sarà una tensione che non si 'scioglierà' se non una volta al di fuori dell'ambito lavorativo. Sarà meglio concentrarsi soltanto sui progetti in corso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attrarrete qualcuno che vi piace già da un po' di tempo, e non sarà un caso se riuscirete a fare completamente breccia nel suo cuore, soprattutto se siete single.

Affiatamento alle stelle all'interno delle coppie.

Scorpione: sarete più contenti di organizzare la vostra giornata tipo piuttosto che uscire fuori all'aria aperta per trovare qualche amico. Al momento state creando una barriera fra voi ed il mondo, ma cercate di romperla il prima possibile.

Sagittario: qualcuno più in alto di voi sul posto di lavoro potrebbe riprendervi bruscamente per qualche problema irrisolto oppure lasciato in sospeso.

Dovrete cercare di essere concentrati anche per i progetti in divenire.

Capricorno: finanze in rialzo, anche grazie alla vostra intraprendenza e creatività pratica sul posto di lavoro. I successi seguiteranno ad allietare la vostra giornata, quindi approfittatene per festeggiare al massimo.

Acquario: avrete la necessità di essere liberi di decidere bene sulla strada da percorrere e senza pensare a troppe implicazioni dell'ambito sentimentale.

Questo però potrebbe far nascere delle incomprensioni all'interno della coppia.

Pesci: ancora qualche malessere potrebbe compromettere la vostra giornata lavorativa e non portarla adeguatamente a termine. Meglio invece riposare e cercare di 'ricaricare le batterie'. Amore in lieve rialzo grazie ad una tenerezza rinnovata.