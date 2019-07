Durante la giornata di giovedì 1° agosto, i nativi Ariete si sentiranno particolarmente energici, pronti ad affrontare la loro giornata lavorativa, mentre per i nativi Vergine saranno ore ricche di emozioni. Acquario risulterà confuso, mentre Scorpione sarà nervoso soprattutto sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 1° agosto 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 1° agosto 2019 segno per segno

Ariete: vi sentirete particolarmente energici durante la giornata di giovedì.

Questa è l'occasione perfetta per cercare di lavorare di più e portare più guadagni. Voto - 8

Toro: vi sentirete piuttosto stanchi al punto che sarete scontrosi con i vostri colleghi. Verso sera cercherete di riposarvi ma soprattutto di calmarvi. Voto - 6,5

Gemelli: potreste avere qualche problema di tipo burocratico durante la giornata di giovedì. Cercate di sbloccare la situazione in quanto dipende esclusivamente da voi.

Voto - 7

Cancro: qualche problema sul posto di lavoro, non riuscite più a guadagnare e ciò vi sta demoralizzando. Meglio l'amore, dove con il partner passerete una serata ricca di passione. Voto - 7,5

Leone: cercate di capire cosa volete veramente e iniziate a progettare in modo deciso per il futuro. La giornata di giovedì 1° agosto sarà perfetta per cominciare. Voto - 7,5

Vergine: sarà un giorno all'insegna delle emozioni per i nativi del segno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercherete di prendere delle decisioni sia in ambito professionale che personale. Voto - 7

Bilancia: giornata in risalita per i nativi del segno. Il nervosismo e lo stress stanno sparendo del tutto e riuscirete nuovamente a fare dei buoni guadagni sul posto di lavoro. Voto - 7,5

Scorpione: sarete molto nervosi durante la giornata di giovedì. Un collega potrebbe farvi innervosire, rovinandovi del tutto la serata.

Voto - 6

Sagittario: sarete frettolosi nel portare a termine alcune faccende lavorative. Cercate di riflettere un momento prima di fare qualunque cosa. Voto - 7

Capricorno: cercherete di risolvere una questione in sospeso da qualche giorno con il vostro partner. Il partner non si sentirà ancora pronto a voltare pagina anche se voi sarete ostinati a fargli cambiare idea. Voto - 6

Acquario: ci sarà una certa confusione emotiva durante la giornata di giovedì.

Vi sentite in una fase di stallo nella vostra relazione di coppia e non sapete come sbloccare la situazione. Voto - 6,5

Pesci: vi sentirete fortunati e felici durante la giornata di giovedì. Il lavoro procederà magnificamente al punto che i vostri guadagni aumenteranno notevolmente, mentre in amore sarete letteralmente attratti dal partner. Voto - 8