Durante la settimana che va dal 5 all'11 agosto, saranno favoriti i nativi Gemelli, che otterranno grandi successi sul posto di lavoro, al contrario i nativi Vergine potrebbero sentirsi stressati e di conseguenza poco produttivi sul posto di lavoro. Il segno dei Pesci avrà più tempo per sé, mentre Leone sarà praticamente instancabile sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 agosto 2019.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 agosto 2019 segno per segno

Ariete: deciderete di concedervi qualche lusso in più durante la settimana in quanto avete guadagnato piuttosto bene durante le giornate precedenti lavorando anche più del dovuto.

Voto - 7,5

Toro: sarete particolarmente ostinati sul posto di lavoro. Vi aggiudicherete la maggior parte delle mansioni da svolgere e ciò potrebbe far innervosire i vostri colleghi. Voto - 7

Gemelli: sarete particolarmente fortunati durante tutta la settimana. Sul posto di lavoro riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro, mentre in amore sono previste serate di passione e romanticismo.

Voto - 8,5

Cancro: essere giù di corda non vi farà per niente bene, infatti potreste avere qualche problema sul posto di lavoro al punto da rischiare di essere richiamati dal vostro capo. Voto - 6,5

Leone: sarete carichi di energie per tutta la settimana al punto da riuscire a fare gli straordinari senza troppi problemi al lavoro, ma soprattutto con notevoli ricavi. Voto - 8

Vergine: avrete più tempo per voi stessi da spendere in compagnia di chi amate di più oppure dedicandovi ad un vostro hobby.

In ogni caso riuscirete a riposarvi e a svagare la mente. Voto - 7,5

Bilancia: sarà una settimana ricca di successi sul posto di lavoro per i nativi del segno. In amore inoltre, potreste aspettarvi una romantica sorpresa da parte del vostro partner. Voto - 8

Scorpione: il partner sarà la sola persona in grado di tenere a bada il vostro stress e il vostro nervosismo per cui, potrebbero esserci delle serate di passione, ma anche di litigi.

Voto - 6,5

Sagittario: avete voglia di partire in vacanza ma ci sono ancora alcune faccende da sbrigare. Non disperate, riuscirete nell'intento. Voto - 7

Capricorno: vi sentirete piuttosto stanchi e avrete voglia soltanto di riposarvi in vista di alcune giornate lavorative piuttosto impegnative sul posto di lavoro. Voto - 6,5

Acquario: potreste prendere in considerazione l'idea di partire in vacanza insieme al partner in quanto sarà una settimana piuttosto leggera senza troppe mansioni da portare a termine.

Voto - 7,5

Pesci: lo stress assieme a del nervosismo potrebbe crearvi non pochi problemi sul posto di lavoro. Cercate di stare il più calmi possibile per cercare di arrivare a fine giornata. Voto - 6,5