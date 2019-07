L'Oroscopo del 20 luglio svela le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per i dodici segni zodiacali. I nati sotto il segno del Leone sono alle prese con qualche difficoltà economica. Alti e bassi per i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata d'inizio weekend per i dodici simboli.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata all'insegna della positività.

Avete gli stimoli per superare alcuni ostacoli. Inoltre riuscirete a trasmettere la vostra positività alle persone che vi stanno intorno. Si consiglia di fare molta vita sociale. È tempo di riscatto sia nel settore lavorativo che nell'amore.

Toro – Sarà un sabato importante negli incontri, sia di affari che di amore. Molti di voi desiderano fare qualcosa di diverso del solito, magari avviare nuovi progetti o nuove collaborazioni.

Ai cuori solitari si consiglia di coltivare bene i nuovi amori.

Gemelli – Periodo critico, c'è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Attenzione alle polemiche, oggi. Dovete rimediare a una situazione lavorativa che vi lascia con mille dubbi. Potreste essere accusati di cose che non avete mai commesso. Per fortuna, si tratta di problemi facilmente superabili. L'amore assume un ruolo protettivo e diventa ancora più importante.

Cancro – Giornata di recupero. Siete alla ricerca di nuove emozioni e relazioni. Spesso, se le cose non vanno bene diventate polemici oppure vi sfogate in modo esagerato. Si consiglia di recuperare la tranquillità e di programmare una piccola vacanza sotto l'ombrellone.

Leone – Sabato un po’ speciale, ma con un pizzico di agitazione. Cercate di non sovraccaricarvi di impegni. Fate le cose con calma e, soprattutto, mantenete i toni bassi.

Resta una giornata importante per le amicizie e per gli amori. Un po’ meno importante per il lato economico, forse per via di un debituccio o un evento da programmare che costa molto.

Vergine – Sabato particolare sia nei rapporti lavorativi che in quelli personali. Il vostro è un segno perfezionista. Infatti, cercate di fare sempre le cose al meglio, anche perché avete buone risorse. Oggi ci sono le migliori condizioni per i sentimenti. Chi è single deve guardarsi attorno, un'amicizia potrebbe trasformarsi qualcosa di più.

Previsioni di sabato 20 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Non è stata una settimana leggera per via di alcuni progetti di lavoro, ma nella giornata di oggi assaporerete il successo. Si consiglia di essere più pazienti in amore. Nei rapporti di lunga durata ci sono tensioni che vanno controllate con molta attenzione. Per alcuni di voi, questa tensione sparirà all'inizio del mese di agosto, preludio di un'estate al mare.

Scorpione – È da venerdì sera che siete nervosi e agitati, ma questa giornata di sabato sarà liberatoria. Sarà possibile fare pulizia di tutto ciò che vi causa malessere psicologico. Se avete chiuso una storia d'amore, ora siete incerti se cercare solo uno svago o un nuovo amore sincero e duraturo. Si consiglia di prendersi una pausa in vista del mese di agosto e di fare un pieno di energia.

Sagittario – Periodo di alti e bassi. Tutto ciò vi provoca agitazione. Molti di voi fanno una vita non desiderata e insoddisfatta. Continuando così, rischiate di reprimere voi stessi. Dovete pensare e agire in modo positivo.

Capricorno – È stato un mese pieno di polemiche nel campo sentimentale. Ancora oggi fate fatica a dimenticare le offese ricevute. Amate costruire e quando vi bloccate, ci mettete tempo per ritornare alla realtà. Questo sabato promette bene, ma per ricominciare alla grande dovete aspettare la prima metà di agosto.

Acquario – Giornata di sabato che v'invita a non essere nervosi e a mantenere il controllo di voi stessi. Parlando troppo o dicendo cose sbagliate, rischiate di dare vita a interminabili discussioni. Se ci sono problemi di coppia è sempre meglio essere prudenti e programmare qualcosa di rilassante e piacevole.

Pesci – Questa è una giornata di forza. Nel campo sentimentale possono nascere grosse opportunità da cogliere al volo. Per tale motivo, si consiglia di non chiudervi a riccio e di frequentare di più l'ambiente esterno. Rapporti contrastanti con le persone dei Gemelli e del Cancro.