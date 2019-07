L'Oroscopo di sabato preannuncia intriganti cambiamenti che coinvolgono la sfera emotiva di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche individuano un cammino da seguire per superare i ricordi dolorosi e le paure legate ad avvenimenti passati. Solo scacciando queste tensioni, i simboli zodiacali potranno vivere l'amore e gli affetti in modo più consapevole e fortunato.

L'oroscopo di sabato

Ariete: una Luna ambiziosa dal Leone crea scenari nuovi per voi amici dell'Ariete, tutti da approfondire in modo intelligente e dinamico.

Nuove combinazioni astrali vi spingono ad osare soprattutto in amore e una nuova tenerezza vi riempirà il cuore.

Toro: accetterete alcuni cambiamenti inattesi con spirito innovativo, senza disagio e una nuova consapevolezza vi apre all'approfondimento delle amicizie. Nuove tecniche compariranno nella vostra vita e il tutto sarà libero e basato sull'autoaffermazione.

Gemelli: il sovraffollamento planetario nel domicilio astrologico del Leone vi beneficia e potrete mostrare la vostra personalità con maggiore libertà e gioia.

Otterrete appagamento dal raccoglimento di alcuni frutti derivanti da un lavoro che avete svolto meticolosamente. Gioite quindi, il successo è alle porte.

Cancro: il vostro modo di agire sarà molto rassicurante in famiglia e risulterete carichi di energia positiva, utile per spronare gli altri membri a dare il meglio di se stessi. Voi single apritevi a un flirt costruttivo, l'amore è dietro l'angolo che vi aspetta.

Leone: la sola logica non vi basta a esternare ciò che provate nella vostra interiorità.

Ecco che in questo caso vi viene in aiuto la Luna, che con la sua emotività e in sinergia con Mercurio vi garantisce una certa tranquillità utile per capire maggiormente gli altri e aprirvi a loro, manifestandogli le vostre sensazioni.

Vergine: il Sole dal cielo astrologico del Cancro vi rivitalizza e sarete molto brillanti e perspicaci. Venere vi elargisce amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: anche se sarete restii ad aprirvi agli altri e a raccontare le vostre faccende private, riuscirete a immedesimarvi nei problemi altrui con una sensibilità nuova, che viene stimolata maggiormente da un'emotività lunare.

Conforterete chi ne ha bisogno con slancio e instaurerete splendidi rapporti con una figura femminile.

Scorpione: la vostra lucidità è offuscata da Marte e Mercurio in posizione non molto favorevole rispetto al vostro cielo. Per fortuna Venere e Sole risplendono gioiosi a illuminare i vostri affetti e tutto a un tratto il vostro cuore si incendierà di amore.

Sagittario: una certa pigrizia fisica vi investe e potreste essere combattuti se inseguire un istinto rilassante che vi fa vivere in un cantuccio tranquillo della vostra casa o aprire la vostra mente verso orizzonti avventurosi e molto ricchi del vostro idealismo.

A voi la scelta.

Capricorno: Saturno incrocia le sue energie con una Luna 'leoniana' e quasi vi sfida ad approfondire le vostre esperienze inconsce. Potrebbero salire a galla vecchi ricordi celati da voi a dovere e accantonati per la paura di soffrire, ma è un lavoro doveroso da praticare per evolvere in positivo.

Acquario: non lasciatevi influenzare troppo da esperienze amorose che vi hanno fatto soffrire in passato e che potrebbero limitare il vostro campo d'azione presente, proprio per paura di rivivere le stesse situazioni dolorose.

Siate coraggiosi e superate queste paure, tante novità non aspettano altro che di essere vissute.

Pesci: sarete molto originali nell'esprimervi, per via di un influsso nettuniano che incrocia le sue energie con Mercurio, portandovi a esprimere le vostre sensazioni con un tocco quasi surrealistico. Sincronizzatevi con il mondo che vi circonda e non perdete di vista i ritmi temporali, rischiando di sprofondare con la testa tra le nuvole.