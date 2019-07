Nella giornata di mercoledì 10 luglio, i nativi Leone saranno particolarmente energici rispetto alle giornate precedenti, tant'è che riusciranno a mettere a segno qualche successo lavorativo. Problemi finanziari in arrivo per quanto riguarda i nativi Bilancia e Capricorno, mentre per lo Scorpione sarà una giornata da dedicare alla vita di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 10 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 10 luglio 2019 segno per segno

Ariete: questo caldo afoso, tipico del mese di luglio, vi sta prosciugando tutte le energie, al punto che sul posto di lavoro non riuscite più a dare il meglio di voi stessi.

Cercate di riposarvi un pò. Voto - 6

Toro: farete un piacevole incontro durante la giornata di mercoledì, che vi farà venire nuovamente la voglia di uscire più spesso. Potrebbe essere una buona occasione per instaurare una nuova relazione. Voto - 7,5

Gemelli: avrete una gran voglia di stare in compagnia del vostro partner durante la giornata di mercoledì. L'intesa di coppia salirà alle stelle e la passione sarà protagonista della vostra serata. Voto - 8

Cancro: guadagni in arrivo per i nativi del segno.

I vostri recenti sforzi sul posto di lavoro stanno per essere premiati con una paga molto interessante. Affiatamento di coppia alto. Voto - 8

Leone: vi sentirete particolarmente energici durante la giornata di mercoledì. Sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo che possa garantirvi dei guadagni e ci riuscirete, mettendo a segno un successo lavorativo dopo l'altro. Voto - 8

Vergine: giornata più leggera rispetto alle precedenti quella di mercoledì.

Avrete meno lavoro da svolgere tant'è che tornerete a casa in anticipo per dedicarvi alla vostra dolce metà. Voto - 7,5

Bilancia: finanze in calo durante la giornata di mercoledì. Ultimamente vi siete concessi a fare troppe spese e ora sarebbe il caso di stringere la corda. Voto - 6,5

Scorpione: riuscirete a ritrovare l'affiatamento di coppia durante la giornata di mercoledì, al punto che sarete molto attraenti e seducenti nei confronti del partner.

Voto - 7,5

Sagittario: avete bisogno del sostegno di un amico o di un parente per cercare di risolvere i vostri problemi. Intesa di coppia alle stelle verso sera. Voto - 7

Capricorno: ultimamente non siete troppo reattivi sul posto di lavoro, a causa di alcuni problemi di cuore che vi stanno tormentando. Provate a fare voi il primo passo. Voto - 7

Acquario: sarete molto seducenti agli occhi del partner durante la giornata di mercoledì, al punto che si preannuncia una serata all'insegna dell'erotismo.

Voto - 7,5

Pesci: successi in arrivo sul posto di lavoro. La vostra determinazione finalmente vi farà tornare a sorridere, con dei guadagni ingenti che miglioreranno il vostro umore. Voto - 8