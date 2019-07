L'Oroscopo del 3 luglio è pronto a raccontare come sarà la vostra situazione sentimentale e quella lavorativa, e cosa gli astri avranno in serbo per voi. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i dodici segni dello Zodiaco.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata dovete credere di più nelle vostre capacità. Prendete al volo le occasioni, i più preparati faranno qualcosa di importante. È il momento di recuperare una relazione.

Buon periodo per i contatti, anche in altri ambienti.

Toro – Avete molta buona volontà ma dovete adattarvi ad alcuni ambienti, intorno non avete più le persone di prima. A volte questi cambiamenti capitano perché si sta male, perché si soffre. Ogni colpo del destino alimenta la forza. Meglio evitare conflitti in questa giornata.

Gemelli – Questo mese è iniziato un po' lento nei sentimenti. Anche coloro che hanno una storia da tempo trovano disagio e sono meno attenti all'esigenza del partner, magari presi da questioni di lavoro.

In questa giornata potreste tornare a casa e scaricare il disagio su chi vi sta attorno.

Cancro – Avete cambiato partner ma tutto vi sembra più pesante. Molti di voi, oltre al fisico, amano l’intesa mentale, quasi spirituale, con la persona amata. Al momento questo non c'è, vorreste più comprensione ma trovate soltanto uno stato di freddezza.

Leone – Questa giornata vi invita ad essere cauti. Negli ultimi giorni vi siete affaticati troppo. È un periodo favorevole, risolverete grandi problemi in campo economico, anche in amore avrete una marcia in più.

Vergine – Questo non è il momento migliore per parlare di lavoro. Molti di voi nei giorni scorsi hanno pensato di buttare tutto all'aria. Bisogna esser più cauti ed evitare contrasti. A livello economico dovete fare dei conti per via di un evento o per un progetto importante che deve partire entro questo periodo.

Previsioni di mercoledì 3 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Molti noteranno che questo mercoledì è migliore rispetto agli ultimi due giorni.

Però, sono sempre presenti le polemiche nate in amore, che sono difficili da gestire. Serve prudenza, soprattutto perché in questo periodo avete difficoltà a rapportarvi. Anche se ci sono più opportunità rispetto ai giorni passati, se un amore non funziona servirà molta chiarezza.

Scorpione – Periodo di conflittualità con i rapporti con gli altri. State cercando nuove opportunità. Tutto è reso difficile soprattutto per le vostre polemiche. È un giorno importante per coloro che vogliono eliminare il passato.

Una relazione finita deve essere superata e riposta nel dimenticatoio.

Sagittario – Molti di voi lavorano in una città dove non sono nati e se possono, comprano una casa in un altro luogo. Avete voglia di conoscere gente nuova e nuovi orizzonti. Chi è solo deve guardarsi attorno. Dopo un periodo di isolamento, tornano le occasioni.

Capricorno – Questo mercoledì dovete essere positivi. Molti di voi hanno perso tante certezze. In amore ci sono stati conflitti che hanno danneggiato la coppia.

Tutto è stato messo in discussione. Anche se è difficile da accettare, tutto ciò potrebbe dare vita a nuove opportunità.

Acquario – Avete voglia di incontrare gente simpatica e soprattutto di scacciare i pensieri negativi. Amate progettare, ma se mancano i soldi rischiate di andare in depressione e vi accanite anche su voi stessi. Siete belli dentro e fuori, fate ciò che desiderate in questa giornata e soprattutto avvicinatevi all'amore.

Pesci – In questa giornata potreste concludere un buon affare. Certe situazioni economiche vanno decisamente meglio rispetto allo scorso mese. Alcuni di voi potrebbero ricevere un rimborso economico. Magari ci sarà anche un rimborso di tipo sentimentale.