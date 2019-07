Parte un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 13 luglio 2019, vedranno il Leone vivere un momento di forza che partirà da ora e si concluderà a fine estate. Per l'Acquario piccole difficoltà a livello economico da recuperare. Nel dettaglio l'oroscopo e le previsioni astrologiche del 13 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Pubblicità

Pubblicità

Ariete: in questa giornata c'è la necessità di fare attenzione alle parole. Ricordiamo che Venere è dissonante, per questo motivo attenzione a quello che direte.

Toro: in questo momento siete sul percorso giusto, può tornare prepotente un sentimento, una situazione di intensa passionalità. Sta per nascere o rinascere un amore.

Gemelli: in questa giornata sarà importante cercare di risolvere qualche problema economico o legato al lavoro.

Pubblicità

In questo momento ci sono dei dubbi, delle situazioni che non vi fanno agire come vorreste.

Cancro: l'amore è in revisione, c'è qualcosa da discutere, una situazione è da chiarire, sentite che non va come vorreste. A livello lavorativo i nuovi inizi non sono sempre facile, ci sono polemiche, ma nulla che non riuscirete a gestire.

Leone: arriva un momento di grande forza ed il picco massimo lo avremo agli inizi di agosto, ma datevi da fare fin da ora.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: progetti importanti per il futuro, ma in questo momento sentite però di aver speso troppo. Da questo punto di vista c'è tanto da recuperare.

Previsioni e oroscopo 13 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: alcuni nati sotto questo segno zodiacale vorrebbero cambiare vita o ambiente. L'amore in questi giorni è in prova, forse non è così facile gestire il tutto, per questo motivo prudenza.

Scorpione: non stancatevi oggi, evitate di fare troppe cose contemporaneamente nel lavoro. Per i sentimenti, se c'è una storia un ballo, parlate subito altrimenti ad agosto ci sarà da discutere.

Sagittario: potrete ricevere una bella conferma oggi, questa sarà un'ottima giornata che porterà novità e cambiamenti importanti. L'amore è dalla vostra parte.

Capricorno: le vostre certezze a livello sentimentale non sono tante, c'è chi sta rivedendo o revisionando le proprie posizioni in una coppia ed al momento è indeciso sul da farsi.

Pubblicità

Acquario: tutto sta cambiando attorno a voi. Bisogna affrontare qualche problema economico in più con maggiore caparbietà.

Pesci: in questa giornata non pensate troppo al passato perché limita la possibilità di vivere al meglio il futuro. Siate voi stessi nelle scelte che farete, solo così potrete ottenere il meglio da tutto.