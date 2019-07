L'Oroscopo del 16 luglio è ricco di novità e di sorprese inaspettate. Problemi per i lavoratori nati sotto il segno del Cancro, mentre i Pesci nuotano nell'indecisione amorosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per tutti e 12 i segni dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Per molti di voi ci saranno delle novità che sicuramente valuterete e vi daranno modo di trascorrere l'estate ancora più in forma.

Avrete l'opportunità di dimostrare che siete forti e molto preparati.

Toro – Oggi evitate le complicazioni. Già nei giorni scorsi avete avuto troppi problemi, soprattutto dovuti al vostro modo di porvi. Dovrete ritrovare la serenità circondandovi solo di persone giuste.

Gemelli – Siete molto silenziosi e vi chiudete a riccio. Siete sempre più presi da pensieri lavorativi. Il rapporto con il capo diventa sempre più critico e i colleghi di lavoro vi fanno terra bruciata intorno.

Magari avete pensato di mettervi in proprio, ma non avete molta disponibilità economica. Apritevi e parlate con persone fidate, magari insieme troverete una soluzione.

Cancro – Oggi sarà una giornata po' serena, soprattutto in amore. Si capisce a distanza che sul lavoro avete problemi, affrontateli con diplomazia e fate chiarezza con chi lavora al vostro fianco. Ultimamente siete dubbiosi, non avete capito bene se vi potete fidare oppure no di qualcuno.

Leone – Nello scorso anno avete speso di più di quello che avevate a disposizione. Anche se siete molto ambiziosi e vorreste fare di più, dovete darvi un freno perché le risorse scarseggiano. Magari nella stagione autunnale si presenterà qualcosa di fattibile ma oggi no.

Vergine – Sul lavoro troverete un compromesso. Coloro che aspettano che gli vengano riconosciuti un diritto nel settore professionale, è il momento giusto per dimostrare di che pasta sono fatti. Magari porterà un po' di soldi in più. In questa giornata di martedì potreste trovare un nuovo amore.

Previsioni di martedì 16 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dovete recuperare energia. Lo stress vi sta dando dei problemi fisici. Siete molto orgogliosi e mandate avanti il lavoro con una marcia in più, soprattutto oggi. Dovete rallentare. Strafare non porta da nessuna parte.

Scorpione – Per alcuni di voi, i problemi fisici sono finalmente passati. Avete ritrovato forza e fiducia. Volete ricominciare con qualche attività personale.

È arrivato il momento di seguire la voce del cuore.

Sagittario – Uscire da una crisi amorosa non è sempre facile. Non tutti hanno la capacità di reagire e mantenere una certa calma. La vostra forza interiore vi ha aiutato molto. Adesso dovete ricominciare, insomma 'chiodo schiaccia chiodo'.

Capricorno – Non è facile gestire una situazione amorosa tra una coppia che si muove autonomamente. Sarebbe opportuno, prima di prendere una decisione definitiva, di riflettere cercando una certa stabilità nel rapporto.

Acquario – Giornata ideale per fare chiarezza nelle coppie, sia fresche che di lunga data. Il lavoro vi dà soddisfazione, anche se è tanto oneroso. Voi non fate questioni di denaro ma di dignità. Volete mandare avanti solo le cose che vi appagano e non la crescita professionale.

Pesci – Se volete trascorrere un'estate tranquilla dovete prendere una decisione in amore. Magari due storie sono troppe e potrebbe nascere un contrasto. Entro oggi dovete decidere quale delle due relazioni mandare avanti. Questo nervosismo accumulato potrebbe incidere sul lavoro e sul lato economico.