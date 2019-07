La terza settimana del mese è appena iniziata, come si rivelerà la giornata di domani per i dodici segni dello Zodiaco? Nonostante il favore delle stelle, di cui l'Acquario godrà durante questa seconda metà di luglio, quella di domani sarà una giornata non priva di nervosismi e agitazioni, soprattutto per il lavoro. Al contrario la Vergine potrà sfruttare al massimo il favore delle stelle, dando vita a nuovi progetti di carattere lavorativo.

Serenità in amore per il Toro. Ecco di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 16 luglio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 16 luglio 2019, segno per segno

Ariete: la nuova settimana è iniziata un po’ a rilento per i nati sotto questo segno. Durante le prossime 48 ore gli astri consigliano di essere prudenti, frequenti litigi potrebbero nascere in amore.

Durante la giornata di domani potrebbero presentarsi degli intoppi, qualcosa potrebbe costringervi a rallentare i ritmi, come un calo di energie o un malessere fisico. Ripresa nella seconda metà della settimana.

Toro: inizio settimana positivo per il segno, più in generale il mese di luglio si sta rivelando vantaggioso per il Toro sotto tutti i punti di vista. Queste giornate saranno importanti per i sentimenti, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di nuovi progetti per il futuro, come il matrimonio o la convivenza, mentre i single potrebbero incontrare la persona dei sogni.

Gemelli: sarà una giornata un po’ sottotono per il segno, la nuova settimana è iniziata in maniera faticosa e non mancheranno momenti di agitazione e nervosismo. Gli astri consigliano di essere prudenti e cercare di evitare le polemiche e i malintesi tanto in amore quanto all’interno della sfera lavorativa.

Cancro: se luglio era iniziato con una forte positività per quanto riguarda l’ambito lavorativo a discapito della sfera sentimentale, questa seconda metà del mese porterà maggior serenità e tempo da dedicare all’amore.

All’interno del rapporto di coppia si potranno vivere delle forti emozioni, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Al contrario l’ambito lavorativo potrebbe creare qualche problematica, siate prudenti.

Leone: gli astri non sono in posizione contraria al segno, tuttavia la giornata di domani potrebbe portare qualche problematica. Il consiglio degli astri è di mostrarvi più propensi all’ascolto, davanti alla richiesta di aiuto di qualcuno potreste assumere un atteggiamento eccessivamente saccente ed aggressivo, creando delle distanze.

Vergine: questa terza settimana del mese di luglio si rivelerà molto vantaggiosa per la Vergine. È in atto un momento di recupero che coinvolgerà non solo il fisico e l’amore ma anche e soprattutto l’ambito lavorativo, dove ci saranno delle interessanti novità. I progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo, regaleranno belle soddisfazioni durante la stagione autunnale.

Bilancia: quella di martedì 16 luglio sarà una giornata sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Potreste infatti risentire di un calo di energie ed accusare fastidi a gambe e schiena. Prestate attenzione, lo stress e il nervosismo accumulato potrebbe rendervi scontrosi ed agitati, favorendo la nascita di contrasti all’interno della sfera familiare.

Scorpione: durante la giornata di martedì tenderete a starvene un pochino sulle vostre. È un momento un po’ confuso per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore, qualcuno ha le idee poco chiare o potrebbe avere il piede in due relazioni. Gli astri consigliano di passare un po’ di tempo in solitudine per decidere cosa volete per il vostro futuro.

Sagittario: con l’inizio di questa terza settimana di luglio arriva per il segno un momento di recupero, tanto per quanto riguarda l’ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera sentimentale. Certo questo non significa che tutte le soluzioni che state cercando vi verranno poste su di un piatto d’argento, ma che potrete trovarle con maggior facilità.

Capricorno: sarà una giornata particolarmente sottotono per il segno, c’è una forte volontà di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto ed essere alla ricerca di maggiori responsabilità, ma anche sfide. Tuttavia gli astri consigliano di essere prudenti e di non prendere decisioni affrettate, di cui potreste pentirvi in un secondo momento.

Acquario: la seconda metà di luglio si rivelerà più vantaggiosa di quella precedente per i nati sotto il segno dell’Acquario, tuttavia durante la giornata di domani, martedì 16 luglio, potreste dover affrontare delle problematiche all’interno dell’ambito lavorativo. Un collega che ritenevate una persona di fiducia, degna della vostra stima, potrebbe rivelarsi per quello che è in realtà. Siate cauti, meglio non permettere al nervosismo cumulato di intromettersi in amore.

Pesci: se nelle giornate precedenti sono nate delle problematiche all'interno della sfera sentimentale e/o in famiglia, queste sarà la giornata ideale per cercare di risolvere le controversie. Gli astri sono dalla vostra parte, delle belle soddisfazioni potrebbero arrivare all’interno dell’ambito lavorativo, mentre l’amore regalerà delle belle emozioni. Incontri favoriti per i single.