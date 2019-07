L'Oroscopo del 15 luglio annuncia sorprese e tante novità per i dodici segni dello Zodiaco. Alti e bassi per i nati sotto il segno del Toro, mentre i nativi del Sagittario devono fare attenzione ai sentimenti.

Di seguito, le previsioni astrali della giornata di lunedì.

Oroscopo di lunedì 15 da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata molti possono avere successo e sfidare il mondo, ma occorre mettersi in gioco.

Si rinnova la voglia di amare anche per coloro che sono stati troppo tempo da soli.

Toro – Questa giornata consolida alcune certezze e offre maggiore sicurezza. Avrete momenti di forte entusiasmo alternati a momenti di disagio. Le coppie inizieranno un nuovo stile di vita e faranno una revisione su alcune scelte.

Gemelli – Lunedì è una giornata particolare. Molti avranno la sensazione di dover affrontare molte sfide e recuperare il tempo perduto.

Nel lavoro meglio evitare il fai-da-te, sarebbe più opportuno farsi consigliare evitando complicazioni. Si consiglia di essere sempre pronti e vigili.

Cancro – Giornata che invita a liberarvi di qualche peso. La scorsa settimana è stata pesante e difficile da affrontare. Molti hanno dovuto superare dei problemi o qualche distrazione. Nonostante tutto siete pronti a recuperare, soprattutto in amore.

Leone – Giornata di nervosismo e molto stancante. Molti di voi stanno investendo sul futuro. In amore ci sono ottime probabilità di portare avanti un progetto di coppia.

Vergine – La giornata di lunedì inizia con molta energia e voglia di risolvere i problemi. Ci saranno occasioni e vantaggi nei colloqui. Se in passato non avete ricevuto risposte, ora potete ottenere maggiore attenzione. Coloro che hanno capacità possono proporsi per qualcosa d'importante.

Previsioni di lunedì 15 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata dovete fare attenzione alle spese. Dovete tornare sereni e più forti fisicamente, visto che negli ultimi giorni ci sono state diverse prove da superare. Molte sono state le tensioni in amore e nei rapporti con gli altri. È necessario fare le cose con cautela e recuperare.

Scorpione – In questo inizio di settimana svegliarsi un po' sottotono è normale.

A volte affrontate le cose velocemente. Certe discussioni possono creare disagi e nervosismo, specie se affrontate il tutto con troppo orgoglio. Si consiglia di distrarre la mente in questa giornata. Chi deve partire opti per una partenza intelligente.

Sagittario – Questo lunedì dovreste investirlo nei sentimenti. L'amore per voi è qualcosa di molto importante: il vostro è un segno che, generalmente, vive un sentimento profondo all'inizio ma col tempo perde colpi.

Potrebbero inoltre nascere delle belle proposte nel settore del lavoro.

Capricorno – State ritrovando energia e questo vi aiuterà ad affrontare grossi problemi. Negli ultimi giorni avete lavorato troppo ed eccessive sono state le polemiche. Adesso dovete ritrovare serenità. Molte coppie hanno avuto una crisi e si sono sentite più lontane. Le nuove storie sono un po' rallentate, saranno più gestibili ad agosto.

Acquario – Sono giornate di riflessione e di agitazione. Non riuscite a frenare la lingua e siete sotto gli occhi di tutti. Potreste dire cose senza pensare. Nel lavoro andate avanti senza guardare al guadagno. In questo momento, si consiglia di capire qual è la strada giusta e recuperare tempo per voi stessi.

Pesci – Inizio di settimana liberatorio. I viaggi sono stimolanti, magari proprio durante un viaggio potreste incontrare una persona piacevole. Avete anche una grande voglia di conoscere gente nuova. Si consiglia di non vivere nel passato e di pensare solo al vostro futuro.