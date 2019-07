Si avvicina a grandi passi per tutti e dodici segni zodiacali un nuovo fine settimana.

L'Oroscopo di venerdì 19 luglio vedrà l'Ariete avere alcuni pianeti favorevoli che garantiranno maggiori energie sia nel lavoro che nell'amore. Per la Bilancia, invece, non mancheranno le difficoltà a livello amoroso, in particolare per chi sta affrontando ancora delle discussioni con un ex.

Nel dettaglio le previsioni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Astrologia del 19 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata dovrete evitare conflitti con l'ambiente circostante, cercate di vivere la situazioni con maggiore serenità. Con Marte e Giove favorevoli arrivano nuove energie e più occasioni nel lavoro e in amore.

Toro: questa settimana è stata di grande forza un po' su tutti i campi. Se è nato un piccolo malinteso con la persona amata è importante chiarirlo fin da subito.

Gemelli: dopo un momento di calo torna il sereno, nonostante due giornate pesanti si può recuperare una bella vitalità. Sentite dentro di voi una maggiore energia.

Cancro: la giornata sarà suddivisa a metà. In serata avrete maggiori occasioni e sarà più facile convincere qualcuno a seguire le vostre idee. A livello lavorativo ci sono pensieri di troppo.

Leone: è in arrivo un bel riscatto. È possibile vivere una grande opportunità e le novità non mancheranno agli inizi del prossimo mese.

Vergine: in questo momento c'è qualche ritardo in un progetto. Possibili tensioni, ma anche soluzioni dietro l'angolo. Sta a voi gestire al meglio questo momento.

Previsioni e oroscopo 19 luglio: amore, lavoro e salute da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale dovete darvi un ultimatum. Se avete discusso da poco con un ex ci vorrà doppia prudenza.

Scorpione: al vostro fianco avete bisogno di persone forti, non solo a livello sentimentale.

Dovete stare attenti ai rapporti con una persona del Toro o del Leone.

Sagittario: per i nativi arriva qualcosa di nuovo. C'è maggiore entusiasmo, sfruttate questa occasione per mettere a punto sia viaggi di lavoro che di piacere.

Capricorno: ultimamente avete pensato di più al dovere che al piacere, a causa anche di un'intensa attività lavorativa. Questa è una fase importante, ora c'è necessità di dedicare maggiore tempo a voi stessi.

Invertite la rotta.

Acquario: in questi giorni c'è troppa confusione per voi. Questo potrà essere pericoloso per i sentimenti ma anche per il lavoro. Cercate di mantenere la calma.

Pesci: per i single del segno un nuovo incontro potrebbe rimettere in gioco la vita sentimentale: la speranza è sempre l'ultima a morire.