L'Oroscopo del 19 luglio descrive le caratteristiche di ogni segno zodiacale che, volente o nolente, spesso combacia con la realtà quotidiana. Piccola battaglia di lavoro per i nativi del Toro. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, devono evitare di fare spese folli. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i dodici segni dello Zodiaco.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Un amico potrebbe avere bisogno di un orecchio attento.

Pubblicità

Pubblicità

Oggi siete particolarmente sensibili, quindi tenetevi pronti a sentire una storia triste. In amore potrebbe ripresentarsi una vecchia fiamma che si sta frequentando con la persona amata. Tutto ciò vi causa fastidio. Forse i sentimenti che nutrite per l'ex non si sono mai assopiti?

Toro – Avete un rapporto indistruttibile in campo sentimentale, e avete anche un grande spirito di amicizia. Piccola battaglia da portare avanti nel settore lavorativo, ma la vincerete con grande professionalità.

Pubblicità

Gemelli – Giornata ideale per superare gli ostacoli in amore. Evitate di litigare per delle sciocchezze e ricordatevi che il vostro affetto è più forte di qualsiasi tempesta.

Cancro – Giornata piacevole, riuscirete a soddisfare le esigenze dei colleghi e della famiglia. Le persone potrebbero aver bisogno della vostra comprensione per capire sé stessi e gli altri. I vostri consigli potrebbero rivelarsi utili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nel dispensare consigli, potreste trovare risposte alle vostre domande. Sarete sorpresi.

Leone – Il lavoro sarà dominante negli incontri di affari. Potete rinunciare a molte cose, ma mai alla famiglia e alla persona amata. Non sorprendetevi se un amico o conoscente ha scelto voi per confidare alcuni segreti.

Vergine – Giornata favorevole in campo sentimentale. Siete pronti a fare nuove conquiste e ad aprirvi alle novità. Riuscirete a risolvere piccole questioni finanziarie, ma ricordatevi che anche voi avete bisogno di staccare la spina.

Previsioni di venerdì 19 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dividete la giornata tra lavoro e amore. Cercate di essere ottimisti e molto comprensivi. Tornerà una persona che non vedevate da molto tempo, ma non vi darà più nessun tipo di emozione. Dedicatevi di più al vostro benessere psicofisico, iniziando a mangiare cibi sani e leggeri.

Scorpione – Giornata favorevole per i single che possono cogliere l'opportunità di iniziare una nuova storia d'amore.

Pubblicità

Se organizzate le cose di lavoro nei minimi dettagli, potreste avere successo. Le vostre condizioni di salute sono in ripresa.

Sagittario – Ottime relazioni con i colleghi che vi daranno una mano nei momenti più bui della vostra vita. Evitate di fare spese folli e inutili, c'è aria di crisi. Potreste avvertire disturbi e mal di testa.

Capricorno – Giornata adatta per fare nuove conoscenze e nuovi incontri.

Pubblicità

Sgombrate la mente e il cuore, organizzando un viaggio con la famiglia o con gli amici. Potreste trovare nuovi stimoli e anche un amore tanto sognato.

Acquario – Siete confusi per via dei rapporti di amicizia. Dovete capire chi è sincero nei vostri confronti e chi no. Scoprirete che i veri amici si scoprono nel momento del bisogno. Qualcuno vi inviterà a uscire, perché rifiutare? Magari riuscirà a portare ordine nel vostro caos mentale.

Pesci – L'opportunità di aumentare le vostre entrate potrebbe spronarvi a lavorare di più e a dare il meglio di voi. Le coppie di lunga data sentono il bisogno di fare cose nuove e coinvolgenti. I cuori solitari, invece, sono irrequieti. Si consiglia massima prudenza. Occhio ai peccati di gola.