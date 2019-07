L'Oroscopo di giovedì 25 luglio prevede un calo fisico per le persone del Toro, mentre i nativi del Leone saranno travolti da un'infuocata passione. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti e 12 segni zodiacali.

Le predizioni giornaliere da Ariete a Vergine

Ariete – Questa è una giornata che riabilita il settore dell'amore, soprattutto coloro che negli ultimi tempi hanno dovuto risolvere alcuni intoppi.

Per quelle coppie che stanno attraversando un periodo critico, è facile che uno dei due possa cadere nelle braccia di un'altra persona. Per tenere a bada il nervosismo, dovete recuperare il benessere psicofisico.

Toro – Questo giovedì porterà qualche piccola discussione o magari un po' di calo a livello fisico. Questo disagio può riscontrarsi anche in amore e nei rapporti con gli altri. Si consiglia di evitare complicazioni.

A fine mese, un'amicizia può diventare qualcosa di più importante. Occhio all'aria climatizzata, potreste trascorrere gli ultimi giorni di luglio con il mal di gola.

Gemelli – Giornata ideale per recuperare in campo sentimentale. Ancora ci sono problemi da risolvere sia sul lavoro e sia in campo economico. Per vedere i frutti del vostro lavoro, dovete almeno aspettare la seconda parte di agosto. Se vi sentite molto stanchi, si consiglia di fare una breve pausa al mare.

Cancro – Già nella prima parte della settimana c'è stato un recupero nel lavoro e nelle questioni personali. Tutto ciò che, invece, è rimasto indietro, può essere risolto in questa giornata. In amore, anche se vi sentite trascurati e incompresi, vivrete piccolissimi momenti piacevoli. Calma piatta per i cuori solitari, non è proprio giornata. Se vi sentite spossati, dovete idratare il vostro organismo.

Leone – Siete persone molto chiare sia nelle emozioni che nei propositi. Da oggi ci saranno delle infuocate passioni. È difficile non trovare l'amore. Coloro che non riescono a trovare l'anima gemella, è perché pretendono troppo e sono alla ricerca della perfezione. Quelli che, invece, sono meno esigenti avranno qualcosa in più. Per combattere il caldo, si consiglia di fare un pediluvio prima di andare a dormire.

Vergine – Molti di voi vivono l'amore con diffidenza e preferiscono dare più spazio al lavoro che al resto. Tutto ciò è perché avete bisogno di conferme e di sicurezze per il quieto vivere. Questa giornata ad alcuni regalerà qualcosa di positivo, mentre agli altri porterà qualche cambiamento nell'ambiente in cui vivono. Per coloro che hanno la pelle molto delicata, si consiglia di evitare il più possibile i raggi solari.

Previsioni di giovedì 25 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Per molti di voi in amore non ci sono state grosse gratifiche o soluzioni. In questa giornata dovete stare più vicino alla persona che amate. È da qualche tempo che il vostro rapporto è sotto stress, per tale motivo dovete dedicargli più spazio. Inoltre, dovete recuperare un po' di tempo perduto anche nelle collaborazioni professionali e negli affari. Una corsa di mattina vi può aiutare a tenere i nervi ben saldi e a essere più concentrati.

Scorpione – In questa giornata è probabile che abbiate delle cose da definire o da discutere. Si consiglia di stare lontani dalle questioni spinose senza agitare le acque. Frequentate le persone che sono importanti per voi, può nascere qualcosa di bello e particolare. Il caldo porta molto appetito: è meglio che portiate a tavola solo cibi salutari e freschi.

Sagittario – Giornata speciale per le persone che si vogliono bene, adatta anche per risolvere problemi relazionali. Avete più fascino e siete più distesi, magari è la stagione estiva che vi rende positivi e energici. Si raccomanda di non sottovalutare eventuali incontri. Per il bene della vostra salute, evitate di prendere iniziative spericolate.

Capricorno – In questa giornata di giovedì avete bisogno di una spinta in più. Nel lavoro non c’è stata l’attenzione che aspettavate e avete subito un disagio, causato da qualcuno ostile nei vostri confronti. Dovete recuperare un po' di positività per l'amore. Se c'è qualcosa che vi turba, si consiglia di guardare le cose da un altro punto di vista.

Acquario – Periodo tormentato in campo sentimentale, ritornano alcune tensioni. Tutto ciò deve essere tenuto sotto controllo, soprattutto se è in atto una piccola crisi d'amore. Alcuni di voi stanno vivendo due storie e hanno forti dubbi su come risolvere la situazione. Spesso desiderate trovarvi altrove, ma i problemi si risolvono con lealtà e buona volontà. Per allentare le tensioni, si consiglia di praticare qualche attività extra.

Pesci – Avete bisogno di più energia e soprattutto di vivere un amore in maniera più intensa. Ponete molta attenzione nel lavoro, ma nessuno può andare avanti solo con quello. Avete bisogno di nuove esperienze e di condividere ciò che vi piace con un'altra persona. Recupero nel weekend, poi il mese agosto sarà più intenso per i sentimenti. Ascoltate sempre la voce del cuore che vi mette in guardia.